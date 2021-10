Marko Živić u teškom stanju, ima obostranu upalu pluća

Popularni glumac Marko Živić (49), koji je po drugi put hospitalizovan zbog korona virusa u Kliničko-bolničkom centru "Dr Dragiša Mišović" teškog je opšteg stanja, potvrđeno je za Telegraf.rs u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako navodi naš izvor, Živić ima obostranu upalu pluća, a u subotu je morao da bude i intubiran.

"U subotu uveče je intubiran u teškom stanju. U nedelju ujutro je ekstubiran. S obzirom na ranije operacije koje je imao, u teškom je opštem stanju. U teškom je i psihičkom stanju", kaže naš izvor iz KBC "Dr Dragiša Mišović".

On dodaje da je Živiću potvrđena kovid 19.

"Ima obostranu upalu pluća", kaže on.

Kao što je pomenuti mediji ranije objavio, Marko je pre nekoliko dana zbog korona virusa bio hospitalizovan u KBC "Dragiša Mišović", a nakon što mu se zdravstveno stanje stabilizovalo, pušten je na kućno liječenje. Međutim, zdravstveno stanje mu se pogoršalo zbog čega je vraćen u bolnicu.

Ovim povodom pokušali smo juče da kontaktiramo Marka koji je do objavljivanja teksta bio nedostupan.

Podsjetimo, Marko je 2008. godine imao tešku operaciju karcinoma pankreasa i želuca.

"Potpuno slučajno sam to otkrio. Otišao sam kod akademika dr Predraga Peška, direktora Instituta za bolesti digestivnog trakta, i tako saznao da imam abdomenalni problem, a zatim i bolest jednjaka. Danas imam rez od 15 santimetara, duž grudi i stomaka. Abdomen je zeznut, jer oni odstranjuju šta ne valja, a onda sklapaju šta mogu. Moja operacija je trajala sedam i po sati. Ali sam shvatio da imam dve opcije: ili da uđem hrabro ili da odustanem. Naravno odmah sam se odlučio za ovu prvu", ispričao je jednom prilikom Živić.

"Sećam se noći pred operaciju, tad mi je bilo najteže. Gledam kroz prozor, sneg pada i vidim da nema nazad, nema druge opcije. Onda kreneš da razmišljaš o svemu i svačemu, bože otkud ovo, zašto, ali mislim da mi je pomoglo što sam bio lud u svojoj energiji. Lud da tu trku istrčim", rekao je glumac svojevremeno u emsijij "Preživeli".

Svega mjesec dana poslije intervencije igrao je predstavu.

"Sećam se da me je Dragan Bjelogrlić molio da ne igram predstavu, on je bio vodeći lik. Hteo je sve da otkaže ali ja sam bio uporan. Čak su mi roditelji zvali hirurga i pitali: 'Je l' može on da se smiri', a on im je samo rekao: 'Ne. Ako se smiri, opet će upasti u loše stanje, neka ga, to je njegov način da se sa svim izbori'. I tako je i bilo, posle te predstave sam se osećao neverovatno, iako sam imao sveže rezove i nosio zavoje", ispričao je tada glumac.

Tokom svog oporavka vedrim duhom vrlo često bodrio i ostale bolesnike, mahom one koji su posustali u borbi za život.