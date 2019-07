Martin: Ne mijenjam kraj Igre prijestola bez obzira na reakcije fanova

Pisac Džordž R.R. Martin je izjavio da uprkos negativnim reakcijama na završetak TV serije "Igra prijestola", neće ništa mijenjati u predstojećim knjigama iz serijala "Pjesma vatre i leda", na osnovu kojih je serija snimljena.

Prve četiri sezone "Igre prijestola" u najvećoj mjeri prate radnju pet Martinovih romana iz serijala "Pjesma vatre i leda" ("Igra prijestola", "Sudar kraljeva", "Oluja mačeva", "Gozba za vrane" i "Ples sa zmajevima").

Serija je, međutim, u međuvremenu "prestigla" romane i okončana priču prije nego što je Martin uspio da završi knjige, a navodno bi trebalo da budu objavljena još dva ("Vjetrovi zime" i "San proljeća").

Iako su autori serije više puta naglasili da su smjernice za rasplet "Igre prijestola" dobili od samog Martina, razočarani obožavaoci uzdaju se u to da će kraj epskofantastične sage o borbi za prevlast u izmišljenoj zemlji Vesteros, u knjigama ipak biti drugačiji.

Na njihovo razočaranje, Martin je u intervju za magazin Entertaiment Weekly izjavio da će sudbine glavnih junaka ostati iste, zato što želi da napiše knjigu "koju je oduvijek namjeravao da napiše".

"U iskušenju sam da je promijenim - 'O, Bože, zaj***no je, moram da smislim nešto drugačije'. Ali to je pogrešno. Zato što sam planirao određeni kraj, i ako ga promijenim samo zato što je neko shvatio kakav će on biti, ili zato što mu se ne sviđa, onda to uništava cijelu strukturu... Ne čitam sajtove obožavalaca. Želim da napišem knjigu koju sam oduvijek namjeravao da napišem. I kada bude objavljena može da im se sviđa ili ne", rekao je Martin.

Pisac je rekao i da je bio pod velikim pritiskom da završi knjigu prije kraja serije, ali da je sa žurbom sada gotovo, budući da je serija završena, prenosi N1.

"Biće gotova kad bude gotova", rekao je Martin govoreći o objavljivanju naredne knjige.

(Entertaiment Weekly/N1)