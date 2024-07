Martin Skorseze otkrio koji mu je omiljeni dio Kuma

Reditelj Martin Skorseze u karijeri je snimio brojne poznate i hvaljene filmove, ali je svakako uživao i u tuđim ostvarenjima.

Kako prenosi Far Out Magazine, slavni reditelj je u jednom intervjuu otkrio koji mu je najbolji od tri filma. On se nije dvoumio ni trenutak.

"Oh, naravno", odgovorio je redatelj na pitanje Gavina Smita i dodao:

"Draži mi je Kum II nego Kum. Uvijek sam govorio da je film poput epske poezije, poput Le Morte d'Arthur".

(b92)

