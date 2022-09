Marvel ima tužne vijesti za fanove Spider-Mana

Ovog vikenda Sony je najavio nekoliko promjena u svom nadolazećem Spajderverzum rasporedu, što znači da se svi njihovi filmovi pomjeraju. Izlazak spin-of filma “Kraven lovac” s Aronom Tejlor-Džonsonom u glavnoj ulozi kao jednim od Spajdijevih protivnika, odgođen je s 13. januara 2023. na 6. oktobar kasnije te godine.

To gura spin-of film "Madam Web" u nove termine i produženja. Prvobitno planiran za termin, 6. oktobra, "Madame Web" sada će debitovati 16. februara 2024. Na kraju, Sonyjev Marvel film bez naslova pomaknut je s 12. septembra 2024. na 6. jun 2024. godine.

Kakav bi to film mogao biti? Pa, mogao bi to biti četvrti 'Spider-Man' film s Tomom Holandom i Zendajom, ali budući da je Marvel upravo izgubio režisera Džona Votsa (trebao je režirati "Fantastična četvorka"), ali više je nego vjerovatno da je to "Venom 3, ” s Tomom Hardijem jer je scenario tog filma već krenuo naprijed.

Što se tiče tog četvrtog filma 'Spider-Man'? Pa, ako se sjećate događaja iz filma "Spider-Man: Nema puta kući", taj je film završio praktički resetovanjem franšize, niko se nije sjećao ko je bio Piter Parker zahvaljujući čaroliji Doktora Strejndža.

To znači da Spider-Man neće imati prijatelje iz Osvetnika koji bi mu pomogli i da će krenuti od nule, tako da to vjerovatno znači da i Sony i Marvel - od kojih su potonji kreativni producenti iza serije - vjerovatno pokušavaju pronaći put prema naprijed.

(The Playlist)