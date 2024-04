Matanić ostao bez posla, pa nakon priznanja zlostavljanja koleginica, ugasio profil

Režiser Dalibor Matanić je nakon sinoćnje objave na Facebooku u kojoj je priznao da je uznemiravao kolegice ugasio Facebook profil i zaključao onaj na Instagramu.

Podsjetimo, Matanić se u podužem postu na Facebooku oglasio nakon šokantnih optužbi nekoliko glumica i otkazane saradnje na snimanju serije Šutnja.

U statusu je priznao da je drogiran i pijan 'uznemiravao kolegice' te kako je zatražio liječničku pomoć. Status je objavio tek nakon što je priča izašla u medije i u njemu, uz puno riječi kajanja, nije izravno napisao o kakvim je djelima riječ zbog kojih se kaje. Ali je, između ostalog, naglasio kako je puno toga 'učinio za ovu zemlju' i zatražio mir za obitelj, objavio je Večernji list.

Nakon njegovog priznanja dobio je puno lajkova i poruka podške, a zanimljivo je da je podršku dobio i od poznatih glumica, muzičarki, televizijskih zvijezda, novinarki i novinara, prenosi Večernji list.

"Iskreno i hrabro dalje", "respekt i podrška", "svaka čast i sretno", "Dado uz tebe smo" poručili su mu pratioci, a bilo je čak i onih koji su posumnjali u optužbe, iako je Večernji list objavio svjedočanstva onih koje je Matanić maltretirao.

Pomenuti medij naveo je da je najuspješniji hrvatski režiser godinama slao neumjesne poruke i stvarao neugodne situacije na snimanjima.

Regionalna filmska zajednica već sedmicama bruji o slučaju Dalibora Matanića, najuspješnijeg hrvatskog režisera svoje generacije, koji je u martu ostao bez posla na velikoj evropskoj seriji, kampanje za jedan ženski časopis te predizbornog angažmana za vodeću hrvatsku političku stranku, a sve nakon što su do njegovih producenata došle priče žena koje je, kako tvrde, seksualno uznemiravao.

Kada se ta vijest počela širiti filmskim, reklamnim i medijskim krugovima, reakcije su bile podijeljene: oni kojima je to bio prvi glas o Matanićevim transgresijama u šoku su jer se radi o režiseru koji se u javnosti godinama predstavljao kao porodičan čovjek i borac za ženska prava, a oni koji su sve znali rekli su samo – napokon se neko usudio progovoriti.

"Drugi plan ne radi s Daliborom Matanićem na svom novom projektu. Suradnju smo planirali, ali odlučili smo je ne realizirati kada smo došli do saznanja da se moguće neprimjereno ponašao prema ženama. Na prethodna dva projekta na kojima smo radili nikada nismo dobili ni informaciju ni prijavu njegova moguće neprimjerenog ponašanja prema ženama. Naša produkcijska kuća poznata je po nultoj toleranciji prema bilo kakvom obliku uznemiravanja, nasilja ili diskriminacije u radnom okruženju, osobito prema kolegicama", rekao je Nebojša Taraba, producent s kojim je Matanić snimao seriju "Novine" prikazanu na Netflixu i "Šutnju" za HBO, a bila je najavljena i njihova saradnja na velikoj evropskoj koprodukciji "Greater Adria" čije je snimanje trebalo početi na jesen.

Dio njegovih ranijih producenata odbio je dati izjave uz obrazloženje da ni za što nisu znali, dok je dio saradnika potvrdio sve što smo čuli, ali zbog straha za vlastiti posao zamolili su da njihove potvrde ostanu anonimne.

Večernji list zadnjih je tjedana razgovarao s velikim brojem žrtava Matanićeva nametljivog i uznemiravajućeg ponašanja koje su odreda ogorčene zavjetom šutnje koja se oko svega stvarala, pogotovo od istaknutijih hrvatskih feministica i ženskih časopisa koji su za sve već jedno vrijeme znali. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog časopisa s pjevačicom, voditeljicom i aktivisticom Idom Prester uz poruku da je "dosta šutnje o nasilju nad ženama" mnogima je bilo kap koja je prelila čašu i u svojoj su okolini sve otvorenije počele govoriti o vlastitim neugodnim iskustvima s redateljem.

"Matanića znamo kao borca za prava žena, uvijek je najglasnije osuđivao seksualne predatore i davao podršku #metoo pokretu. I u svojem radu rado se doticao tih tema. Nisam iz filmskog svijeta, ne znam detalje ovog slučaja. Ako su navodi istiniti, institucije trebaju odraditi posao do kraja. Pružam apsolutnu podršku svim žrtvama!", reklaje Ida Prester, koja je i sama tek sada čula za drugu stranu života poznanika i kolege.

Slušajući priče onih koje su progovorile, dvije stvari postaju jasne: prvo, radi se o problemu koji traje najmanje deset godina i drugo, on je u poslovnom okruženju, a pogotovo na setovima reklama, bio normaliziran ili opravdavan rečenicama poput "ma to je Dado" ili "on se tako zeza", ostavljajući žrtve u osjećaju nemoći, straha i srama.

