Meg Rajan dolazi na SFF: Slavna glumica dobitnica Počasnog Srca Sarajeva

SARAJEVO - U znak priznanja za njen izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti, glumica Meg Rajan dobiće priznanje Počasno Srce Sarajeva na 30. Sarajevo film festivalu (SFF), saopštili su organizatori.

Holivudska zvijezda poznata po svojoj svestranosti i prirodnom šarmu u svakoj ulozi koju igra, kako je saopšteno iz SFF-a, Rajan će takođe predstaviti posebnu projekciju svoje hit romantične komedije iz 1998. godine "Imaš poruku" u Ljetnom kinu Coca-Cola.

Poznata glumica pozdraviće publiku na istom mjestu gdje je ovaj film prikazan prije 25 godina, na 5. Sarajevo film festivalu, 1999. godine.

"Rajan će također održati masterclass koji će moderirati nagrađivani bh. reditelj Danis Tanović, dobitnik 'Oscara' za film 'Ničija zemlja'. Masterclass će biti posebna prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg RAJan i njen novi film 'What Happens Later', koji će također biti prikazan na festivalu", navedeno je u saopštenju SFF-a. Romantična komedija koju je Rajanova režirala, napisala scenario i u kojoj glumi zajedno s Davidom Duhovnijem, "What Happens Later!" Bleecker Street Medije, njeno je drugo rediteljsko djelo, nakon nezavisnog filma "Ithaca" iz 2015. godine.

"Meg Rajan osvojila je naša srca na prvi pogled! Ne samo da nas je sve očarala svojim nezaboravnim izvedbama, već je dokazala i svoju vještinu iza kamere kao rediteljica i scenaristica. Čast nam je dodijeliti joj Srce Sarajeva", rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo film festivala.

Počasno Srce Sarajeva ustanovljeno je 2005. godine s ciljem odavanja priznanja pojedincima za izuzetan doprinos afirmaciji i razvoju filmske industrije te podršci i razvoju Sarajevo film festivala.

Sarajevo film festival održaće se od 16. do 23. avgusta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.