Megvajer želi se vratiti kao Spider-Man

Uoči izlaska knjige "Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special", Marvel je podijelio dijelove iz intervjua u kojem Tobija Megvajer raspravlja o povratku u ulogu Čovjeka-pauka. Otkrio je svoju želju da nastavi igrati Spider-Mana.

"Spider-Man: Nema puta kući" vratio je Tobiju Megvajera u kostim pauka prvi put u 15 godina. Prvi put se pojavio u Spider-Manu, u filmu Sema Raimija 2002. godine.

Budući da je Sony ponovno pokrenuo Spider-Mana dvaput nakon tog filma, uglavnom se mislilo da je njegova prilika da glumi lik prošla. Međutim, "Spider-Man: Nema puta kući" dokazao je da Megvajer još uvijek može glumiti Pitera Parkera.

"Volim ove filmove i volim sve različite serije. Kad bi me ti tipovi nazvali i rekli: 'Bi li se pojavio večeras da se družimo i zezamo?"' ili 'Biste li se pojavili da snimate ovaj film ili čitate scenu ili radite stvar sa Spider-Manom?', to bi bilo "da!" Jer zašto to ne bih želio učiniti?" Glumac je podijelio svoju želju da se vrati kao Čovjek-pauk tokom intervjua.

Sony tek treba objaviti bilo kakve konkretne planove za svoj sljedeći akcioni film o Spider-Manu. U njemu će glumiti Tom Holand, koji je glumio superjunaka u Marvelovom filmskom svemiru od "Spider-Man: Dolazak kući 2017. godine, prenosi "TNIE".