Mel Gibson u seriji o Džonu Viku

Vijest da će Mel Gibson glumiti u predstojećoj seriji o Džonu Viku, razočarala je fanove filmske franšize.

Kako je pisao "Deadline", glumac će se pojaviti u nastavku "The Continental", koji se bavi skrivenim stvarima oko hotela - utočišta za ubice, koji je postao centar zbivanja u Džonu Viku.

Gibson će igrati novog lika po imenu Kormak, ali nisu objavljeni dodatni detalji o ulozi, kao i o datumu objavljivanja serije.

Obožavaoci nisu srećni zbog angažovanja glumca koji je na internetu često bio na meti kritike zbog rasističkih, antisemitskih i homofobičnih komentara u prošlosti.

Podsjetimo, u julu je na mrežama kružio snimak u kome Gibson pozdravlja Donalda Trampa nacističkim pozdravom.

"Neću da gledam", "Upropastili su jednu od mojih omiljenih franšiza", "Ako je kultura otkazivanja stvarna, zašto onda Mel Gibson?", bili su samo neki od komentara na Twitteru, prenosi B92.

With Mel Gibson as a part of this project, I know what John Wick chapter I will NOT be watching. I refuse to be a contributor to Gibson's residuals. https://t.co/x8IJc4YW6g