Memoari Britni Spirs biće pretočeni u film

​Memoari Britni Spirs "Žena u meni" ("The Woman In Me") biće adaptirani u film.

Universal Pictures je dobio prava na knjigu na aukciji manje od godinu dana nakon što je knjiga stigla na police. Režiser Džon M. Ču i producent Mark Plat su bili uključeni u projekat, piše "Variety".

Spirs je kasnije potvrdila vijest na svojim društvenim mrežama. "Uzbuđena sam što mogu da podijelim sa svojim fanovima da radim na tajnom projektu sa Markom Platom. Uvijek je snimao moje omiljene filmove… ostanite sa nama.”

"Žena u meni" je po objavljivanju doživjela ogroman uspjeh i prodata je u preko 2,5 miliona primjeraka samo u SAD, premašivši milion primjeraka širom svijeta u prvoj nedjelji.

Knjiga je sadržala niz značajnih otkrića u svojoj iskrenoj diskusiji o njenoj karijeri, odnosima, ličnim iskustvima. Jedna od najznačajnijih je bila da je abortirala dok je izlazila sa Džastinom Timberlejkom između 1998. i 2002. godine, piše "NME".

