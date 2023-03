Mensur za "Nezavisne": "Indigo kristal" ne romantizuje i ne glorifikuje kriminal

Film "Indigo kristal" na surov i autentičan način oslikava stanje kakvo jeste u društvu.

Jedan od najvećih aduta ovog filma je činjenica da ne romantizuje i glorifikuje momenat kriminala nego baš suprotno. Mlađim naraštajima obezbeđuje priliku da junaci unutar filma u njihovo ime naprave neke greške ne bi li barem jednu osobu učinili boljom i svesnijom svih rizika koje takav život nosi.

Rekao je ovo za "Nezavisne" glumac Pavle Mensur, sin glumaca Irfana Mensura i Srne Lango, a koji u režiserskom ostvarenju Luke Mihailovića tumači lik Snifija, mladog momka koji je zajedno sa vršnjacima krenuo putem droge i kriminala. Ovaj film predstavlja priču o "indigo" i "kristal" generacijama rođenim u periodu od 1988. do 2008. godine i njihovim razlikama.

NN: Da li je danas mladima teže da odrastaju u odnosu na neke prethodne generacije i ne odu stranputicom tokom ovog procesa?

MENSUR: Mladima je danas teže da odrastaju, to je neki moj subjektivni utisak zato što sam rastao u generaciji u kojoj jesam. Da pitate neku drugu generaciju, verujem da bi odgovor bio da je surovije bilo u njihovo vreme. Danas su klinci više nego ikada u poziciji da odu krivim putem zato što imamo sve više primera kako se to na kraju krajeva čak i isplati. Koliko god to surovo bilo. Ne govorim samo o novcu kada kažem da se isplati. To je jedan surov i tužan momenat u društvu u kojem živimo danas. Diploma, školovanje i neke druge ambicije koje bi mladi ljudi trebalo da gaje na prvom mestu su sada na drugom mestu. To se dešava zato što je linija manjeg otpora danas isplativija nego ikada.

NN: U "Indigo kristalu" vidimo veliku razliku u odnosu između ljudi starosti oko 20 godina i onih koji su prešli tridesetu godinu. Koje je rješenje ove traume odnosa?

MENSUR: Rešenje je, kao i kod svake druge traume, međusobni razgovor i malo više razumevanja. Mislim da ne postoji tajni recept takvih problema. Na generacijskom nivou treba da postanemo svesniji svih okolnosti u kojima živimo. Prvi korak do toga je međusobni razgovor između mlađih i starijih ljudi, prenošenje znanja i iskustava. Davanje primera, što danas sve manje imamo priliku da vidimo. Živimo u vremenu kapitalizma, gde ljudi samo trče da postignu neke stvari, a niko se u stvari ne okreće ka sebi samom. Moramo, na prvom mestu, da pođemo od nekih suštinskih ljudskih stvari.

NN: U filmu "Usekovanje", gdje tumačite glavnu ulogu, u središtu se nalazi lik Jovana, koji se osjeća izopšteno i živi povučeno od ostatka porodice. Koliki je danas jaz i odsustvo komunikacije između mladih ljudi i njihovih roditelja i zašto je to tako?

MENSUR: Svaka generacija ima utisak da ova iznad njih nema razumevanja za tu mlađu. To je začarani krug. Isti utisak su Vaši roditelji imali prema Vama koji ste stariji od mene. Tako je moj utisak da ova generacija mojih roditelja ne razume našu. Za taj začarani krug za koji nema rešenja. Pogotovo sada kada živimo u vremenu društvenih mreža i svih drugih okolnosti koje nas još više udaljavaju i čine otuđenima. Danas smo kao ljudi nikada otuđeniji, nažalost. Ne znam kako da prevaziđemo tu situaciju. Nisam pametan.

Mensur u razgovoru sa novinarom "Nezavisnih"

NN: Koliko je porodica kao stub društva izgubila na značaju, jesu li neke druge stvari poput društvenih mreža preuzele njenu ulogu?

MENSUR: Kada pričamo o otuđenosti, tu se misli i na porodicu. Prioriteti i kriterijum naših života su potpuno poremećeni. Moramo biti svesni da sve počinje i završava sa porodicom i sa tim nekim krvnim ili polukrvnim srodstvom koje je najvažnija stvar na svetu.

NN: Šta donosi guranje stvari "pod tepih" i izbjegavanje razgovora o stanjima u kojima se naše duše nalaze?

MENSUR: Donosi to da ćemo pre ili kasnije svi koji živimo po tom sistemu biti nesrećni. Donosi i jedan nemir i izgubljenost, manjak svesti o tome čemu treba da težimo kao ljudi. Mnogo negativnih stvari svakako.

NN: Otac Vam je velikan glumišta, da li je to olakšanje ili breme, razgovarate li sa njim o svojim ulogama i dobijate li glumačke savjete?

MENSUR: Daje mi savete kada ga pitam, nije da ide za mnom i da mi popuje. U svakom smislu i sferi života sam dobio prostor koji sam mogao da dobijem da procenim sebe i put kojim hoću da idem. Koliko ima olakšavajućih okolnosti na nivou upućenosti u to šta ovaj posao nosi zato što imam privilegiju da su mi roditelji glumci, to ima i mnogo loših strana. Ljudi ne mogu da shvate da postoje oni koji vole i poštuju mog oca, ali isto tako postoje ljudi koji ne mogu da ga smisle. Od malena znam kako to funkcioniše. Apsolutno je podjednak procenat dobrih i loših strana.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, na kojim projektima trenutno radite?

MENSUR: U opticaju je jedna serija, na leto treba da krenem da snimam film sa rediteljem Sinišom Cvetićem, sa kojim sam radio na filmu "Usekovanje". Njegov naslov je "Je li grmi ili se zemlja trese".