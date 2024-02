Meril Strip će ponovo zaigrati u popularnoj seriji

Jedna od najpopularnijih holivudskih glumica, Meril Strip, pojaviće se u četvrtoj sezoni serije "Only Murders in the Building".

Stip će reprizirati ulogu Lorete Darkin, koju je počela da igra u trećoj sezoni Hulu serije, piše Variety.

Njen lik je igrao u Oliverovoj (Martin Šort) Brodvejskoj predstavi u poslJednjoj sezoni, pri čemu su njih dvoje razvili romantičnu vezu.

Kreirana od strane Stiva Martina i Džona Hofmana, "Only Murders in the Building" prati Čarlsa Haden-Savaža (Martin), Olivera Putnama (Šort) i Mabel Moru (Selena Gomez), tri komšije u njujorškom stanu pod imenom Arkonia, koji se udružuju kako bi snimili podkast o pravim zločinima vezanim za ubistva njihovih sugrađana, za koje su stalno optuživani, prenosi b92.

