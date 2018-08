"Meso" na Montreal World Film festivalu

Film “Meso“ uvršten je u glavnu takmičarsku selekciju "World Competition" na Montreal World Film Festivalu, koji će biti održan od 23. avgusta do 3. septembra u tom kanadskom gradu, saopšteno je iz Bosonoga produkcije.

The Montreal World Film Festival održava se već 40 godina, a festivalski program obuhvata raznovrsne filmove sa svih kontinenata.

Festival obuhvata takmičarske programe World Competition, First Fiction Films World Competition, Special Chinese Film Festival, Documentaries of the World i Student Film Festival.

Jedan od glavnih ciljeva festivala je povezivanje različitih kultura kroz filmove, prenosi Mondo.ba.

Za film “Meso“ scenario je napisao Nikola Pejaković Kolja, režiju potpisuje Saša Hajduković, dok izvršnu produkciju potpisuje Bosonoga produkcija.