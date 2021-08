Mičel Franko dobitnik "Počasnog srca Sarajeva"

SARAJEVO - Mičelu Franku, meksičkom reditelju, scenaristi i producentu, u utorak uveče uručeno je "Počasno srce Sarajeva", priznanje koje je dobio na prošlogodišnjem, 26. Sarajevo film festivalu, a koje mu tada nije bilo uručeno zbog pandemije. Franko nije bio na prošlogodišnjem festivalu, koji je održan u online formi, a "Počasno srce Sarajeva" uručeno mu je ovaj put u Ljetnom kinu "Coca-Cola" prije projekcije njegovog filma "Novi poredak", održane s početkom u 20.30.

Film je premijerno prikazan u Veneciji 2020, gdje je osvojio "Srebrnog lava" - veliku nagradu žirija, a na 27. Sarajevo film festivalu prikazan je u okviru programa "Open Air". "Počasno srce Sarajeva" Franku je uručeno kao priznanje za njegov izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti, kao i za podršku festivalu.

"'Novi poredak' je neodoljiva, napeta, distopijska drama u kojoj se luksuzno vjenčanje pripadnika više klase neočekivano pretvara u poprište klasne pobune koja završava državnim udarom. Kroz oči simpatične mlade nevjeste i sluga koje rade za i protiv njene bogate porodice, 'Novi poredak' bez daha prati slom jednog i uspon drugog, mnogo strašnijeg režima", kaže sinopsis ovog filma.

Sam Franko o njemu je govorio na ovogodišnjem SFF-u.

"Ponekad me ljudi pitaju da li je ovaj film previše nasilan, da li pokazuje previše, čak i ono što se desilo na ovim prostorima devedesetih godina prošlog vijeka je gore od onoga što je prikazano u mom filmu. Meksiko ima oko 60 miliona stanovnika, a manjina od oko milion stanovnika drži primat u ovoj državi. To je realnost s kojom se susreću sve zemlje. Međutim, u mom filmu vojska se otima kontroli i nastaju masakri", kazao je reditelj.

Franko je prvi put posjetio Sarajevo 2009. godine, kada je na Sarajevo film festivalu prikazan njegov prvi dugometražni film "Daniel i Ana", koji je premijeru imao na Kanskom festivalu. Potom je na 23. Sarajevo film festivalu 2017. godine Franko bio predsjednik žirija Takmičarskog programa - igrani film. Njegov film "Avrilina ćerka" prikazan je tada u sklopu "Open Air" programa na SFF-u.

Meksički reditelj ističe da ni mediji više ne brinu o situaciji u njegovoj državi, jer je to ista priča koja se priča godinama i nije više zanimljiva.

"Ne mislim da ono što prikazujem u svom filmu nije zabavno, jer filmska umjetnost ne treba da bude samo zabava, nego i upozorenje svima na promjenu. Sve što je prikazano u filmu su stvari koje se trenutno dešavaju u Meksiku. Mnogi ljudi usprotivili su se filmu, jer ne žele da se o tim stvarima govori", dodao je on.

Mladi reditelj osvrnuo se i na svakodnevni život u Meksiku te je istakao kako ne dolazi iz privilegovane porodice, kao i da je za obične ljude svakodnevica u ovoj zemlji teška.

Peti dan ovogodišnjeg Sarajevo film festivala obilježila je i regionalna premijera filma "Kelti" Milice Tomović, koji je prikazan u Takmičarskom programu.

"Beograd 1993. godina. Srbija je u ratu, ljudi pate zbog sankcija i inflacije, ali se svi trude da pomognu koliko mogu. Majka Marijana drži porodicu na okupu, dok njen suprug živne samo u prisustvu ćerkice Minje, koja mu uljepšava tmurnu svakodnevicu. Minja slavi osmi rođendan. U dnevnoj sobi Minja i njeni školski drugovi se zabavljaju obučeni u kostime, dok se za to vrijeme odrasli okupljaju u kuhinji. Pijano veče puno duvanskog dima, koketiranja i alkohola uzima svoj danak", sinopsis je filma Milice Tomović koja je sa kompletnom ekipom ovog ostvarenja boravila u Sarajevu. Ona je tamo istakla da film ima i autobiografskih elemenata.

"Da, film je inspirisan mojom prvom proslavom rođendana sa odeljenjem i to je bio poslednji put da sam to uradila, sve dok nisam pošla u gimnaziju. Bila je prilična katastrofa, nije ličio ni na jedan na kom sam bila do tad, sa tih osam godina donela sam čvrstu odluku da više nikad neću slaviti rođendan", istakla je Tomovićeva koja, pored režije, zajedno sa Tanjom Šljivar potpisuje i scenario za film u kojem igraju: Dubravka Kovjanić, Stefan Trifunović, Nikola Rakočević, Slaven Došlo, Jovana Gavrilović, Milica Grujičić, Olga Odanović, Jelena Đokić, Nada Šargin, Jovan Belobrković. Regionalnu premijeru na takmičarskom programu imao je i film "Murina", debitantsko dugometražno ostvarenje rediteljke Antonete Alamat Kusijanović. Film je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem festivalu u Kanu.

"Napetost između nemirne tinejdžerke Julije i njenog opresivnog oca Ante raste nakon što njihov dom na jednom hrvatskom ostrvu posjeti jedan stari porodični prijatelj. Dok Ante pokušava sklopiti dogovor koji bi mu mogao promijeniti život, Julija je umorna od njihovog mirnog, ali usamljeničkog bitisanja i ima znatno veća očekivanja od njihovog uticajnog posjetioca koji joj tokom vikenda ispunjenog strašću i nasiljem omogućava da iskusi slobodu", istaknuto je u sinopsisu "Murine".

Crvenim tepihom petog dana festivala prošetala se i autorska ekipa "Crne svadbe", srpske horor serije, koja je imala svjetsku premijeru na ovogodišnjem SFF-u.

Seriju "Crna svadba" na crvenom tepihu predstavili su reditelj i kreator serije Nemanja Ćipranić, scenarista Strahinja Madžarević, producentkinja Ivana Miković, kao i direktor fotografije Igor Marović.

Dvadeset sedmo izdanje Sarajevo film festivala završava se sutra svjetskom premijerom filma "Toma" Dragana Bjelogrlića.