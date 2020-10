Mihalkov: Teško da će neko zauzeti mjesto slavnog Konerija

MOSKVA - Ruski režiser Nikita Mihalkov izjavio je da je britanski glumac Šon Koneri bio plemeniti aristokrata i demokrata, interesovao ga je svijet koji ga je okruživao, za razliku od mnogih zvijezda koje ne zanima ništa osim njih samih.

"Šon Koneri je glumac apsolutno najviše klase engleske škole, u svim ulogama, čak i u blokbasterima, uvijek je bio vjeran sebi. To je majstorstvo, sjajan smisao za humor i samoironija. Glumio sam sa njim u filmu 'Crveni šator', nismo bili zajedno u kadru, ali sam ga vidio na djelu i najviše me je iznenadilo to što se pored njega niste osjećali kao pored zvijezde", rekao je Mihalkov za "Sputnjik".

On je ocijenio da će biti teško da neko zauzme mjesto Konerija, isto kao i mjesto Marlona Branda, Gregorija Peka, Henrija Fonde ili Pitera O'Tula.

Proslavljeni glumac Šon Koneri preminuo je danas u 90. godini. ​Igrao je u sedam filmova o DŽejmsu Bondu, a ostvario je zažaene uloge i u filmovima "Nesalomivi", "Ime ruže", "Lov na Crveni oktobar", "Posljednji krstaški pohod"...