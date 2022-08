Mikelsen: Ne gledam filmove u kojima igram

Danski glumac Mads Mikelsen tokom gostovanja na Sarajevo film festivalu danas je otkrio da ne gleda sopstvene filmove, omiljeni mu je "Taksista", za njega je scenario Biblija i najbolja scena koju je snimio je - izbačena.

Mikelsenu je u nedjelju uveče uručeno "Počasno Srce Sarajeva" za izuzetan doprins filmskoj umjetnosti i prikazan njegov film "Lov" (2012), a danas je odgovarao na pitanja brojnih novinara i fanova u festivalskom pres-centru.

Upitan da li gleda svoje filmove, Mikelsen je rekao da ponekad kad vidi neki od njih na televiziji odgleda pet minuta i promijeni kanal.

"Ne gledam unazad, niti unaprijed. Pokušavam biti u ovom trenutku", rekao je glumac.

Mikelsen je ocijenio da ima stvari iz prošlosti iz kojih se može nešto naučiti, ali smatra da je prevelika naknadna analiza pogrešna, jer sve što je naučio naučio je u datom trenutku.

"Da posmatram sada sebe kakav sam bio glumac je pogrešno. To je površno. Važnije je kako sam se tada osjećao", istakao je Mikelsen.

Šetnja crvenim tepihom na premijerama i festivalima je mali dio života glumca, primijetio je Mikelsen, mada je dodao da je upravo na crvenom tepihu u Kanu dobio od reditelja Tomasa Vinterberga scenario za film "Lov" (2012).

"Pomislio sam kako je to predivna, srceparajuća priča i rekao sam - da.

Kada čitaš neki scenario postoji rizik da ćeš pogoditi šta je na sljedećoj strani, ali ovdje je bilo suprotno. Nisam znao šta će se desiti sljedeće i pomislio sam da je to dobar znak", rekao je Mikelsen.

Danski glumac je istakao da je za njega "scenario Biblija" i da se sve što radi kao glumac odslikava odatle.

"Teško je ako scenario ne djeluje. Ali ako djeluje, možeš se osloniti na njega i biti sluga priče", istakao je glumac.

Govoreći o "Lovu" u kome njegov lik vaspitača biva optužen kao zlostavljač djece, Mikelsen je rekao da zbog toga biva omražen od strane čitavog društva, dok bi kao pljačkaš banke bio smatran za idiota ili bi čak dobio podršku.

"Frustrirajuće je gledati koliko je pasivan. Mislio sam: ''Zašto se ne suprostavi?'' Ali kad ponovo pogledaš on tako radi zato što je civilizovan.

Ali kada se društvo necivilizovano odnosi prema njemu i on počinje odgovarati tako", podsjetio je Mikelsen.

Mikelsen je rekao da je bio predviđen drugačiji kraj u "Lovu" i da na kraju njegov lik biva upucan.

"Mislim da je to najbolja scena koju sam uradio, a nije u filmu! Padam kao jelen. Mislio sam da je toliko brutalno i predivno...Ali producent je rekao: 'Ne, niko to neće gledati'. I mislim da je bio u pravu. Uvijek idem malo radikalnije i dobro je što me neki ljudi mogu obuzdati", naveo je glumac.

Prema njegovim riječima, pouka "Lova" je da sa vrstom optužbi s kojom je bio suočen njegov lik strah ostaje tu i od njih nikad ne možeš biti očišćen do kraja.

Vinterbergov film "Još jedna tura" (2020) je za Mikelsena bio drugačiji vid saradnje i govori o tome da kad ti život dođe u slijepu ulicu možeš odustati ili naći načina da se obnoviš.

Govoreći o "Adamovoj jabuci" (2005) Mikelsen je ocijenio da danski reditelj Anders Tomas Jansen radi na specifičan, vrlo poetičan način jer ne želi pravolinijsku priču, a njegova ostvarenja uvijek govore o pronalaženju porodice.

"Koliko god da si čudan uvijek ima neka sjebana porodica za tebe", primijetio je glumac.

U Jensenovoj komediji "Green Butćers" (2003) igra lika koji se neprekidno znoji i laže, a želi da bude voljen, pa kad u hladnjači nađe leš siječe ga na komade kao piletinu i prodaje, i ne može prestati jer je uspješan u tome.

Prema njegovim riječima, svi glumci žele igrati podvojene likove, a kad ih nema pokušavaju im to svojstvo dodati.

"Nema drame bez laži i ljubavi, a priča je preravna bez drame", ocijenio je glumac.

U Holivudu Mikelsen je igrao negativca Sifra u filmu Džejmsu Bondu "Kazno rojal" (2006), a imao je uloge i u filmu "Ratova zvijezda" "Rogue One" (2016) i superjunačkom film kompanije "Marvel" "Doktor Strejndž" (2016).

"Veličine tih filmova su lude! Zanimljivo ih je raditi. Jedna scenografija 'Marevelovog' filma ima budžet kao čitav danski film. Nebo je granica", primijetio je glumac.

Dodavši da je odrastao na holivudskim filmovima, Mikelsen je priznao da je sada "fantastično biti dio njih" i da je "zapanjujuće kad jašeš konja i mašeš sa sabljom u ruci".

Podsjetivši da je nekada na filmu bilo dovoljno da se kvarno nasmiješ, Mikelsen je rekao da danas negativac mora imati svoju suštinu kako bi bio zanimljiv gledaocima.

Njegov lik Sifrea u Bondu je "narcistička mašina za pravljenje para, kao i većina političara".

"Kada si ispred zelenog platna i tučeš se sa divovskom škorpijom, koji u stvarnosti nije tamo, to je stvarno gluma! A kada sjediš u kuhinji - to je reakcija", naglasio je Mikelsen.

Upitan kakva je razlika između evropskih i američkih reditelja, Mikelsen je rekao da svi "u osnovi imaju viziju filma, ali je razlika u budžetima".

"Što je veći budžet više je producenata koji traže nešto drugačije. Ali u osnovi svi reditelji imaju viziju i san i to pokušavaju staviti na platno, a mi glumci smo im za to neophodni", smatra Mikelsen.

Pri tome, nekog danskog reditelja Mikelsen može nazvati usred noći i pitati ga nešto, dok američkog ne i "zato Vinterberg drži telefon isključen".

Posjetioci su imali brojna pitanja o njegovoj ulozi u seriji "Hanibal", a Mikelsen je istakao da je Entoni Hopkins u ulozi serijskog ubice Hanibala Lektora u filmu "Kad jaganjci utihnu" (1992) bio fantastičan i da je smatrao da to niko ne može dodirnuti.

"Mi smo radili nešto različito. Vidio sam Hanibala kao palog anđela.

Gdje mi vidimo uzaš, on vidi ljepotu. On u svemu uživa. To je jedini način da mu priđeš. Da je bio psihiopata bilo bi ga lako uhvatiti. No, on je - pali anđeo", naveo je Mikelsen.

Koliko je lik u toj seriji uticao na njegov svakodnevni život, glumac je ilustrovao podatkom da su ga sopstvena "djeca tri godine zvala Hanibal".

Govoreći o "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" (2022) u kome je zamijenio Džonija Depa, Mikelsen je priznao da je to bio vrlo izazovan posao pošto je Amerikanac u prethodnom filmu iz serije uradio "fantastičan posao".

"Veliki sam poštovalac Džonijev, ali ga nisam mogao oponašati i bilo bi to kreativno samoubistvo. Morali smo napraviti nešto što je moje", istakao je glumac.

Mikelsen je rekao da je oduvijek željeo da igra sa francuskim glumcem Vensanom Kaselom, kao i da je odrastao na ulogama Roberta de Nira, Meril Strit i Bastera Kitona, koji su mu omiljeni glumci.

"Hipnotizovali su me. Kasnije su me nadahnuli, ali nisam htio da ih oponašam", naveo je glumac.

Prema njegovim riječima, igrati dobre momke je "zeznuto jer im sve ide od ruke i teško je biti zanimljiv, pa glumac u takvom liku mora naći neku manu".

Od na njega uticajnih filmova Mikelsen je posebno pomenuo "Taksistu" Martina Skorsezea sa De Nirom u glavnoj ulozi.

"U njemu sam vidio je*enog idiota, koji mi se svidi, pa mi se ne svidi. Izađem iz bioskopa zbunjen. Shvatiš da ti to film može uraditi - natjerati te da razmišljaš, a ne da ti da odgovor. Zato mi je to omiljen film", istakao je glumac.

Upitan da li ima omiljenu muziku ili knjigu, Mikelsen je rekao da je odrastao na albumu "Dark Side of The Moon" (1973) Pink Flojda i posebno pjesmi "Great Gig In the Sky" koja je fantastična i uvijek joj se vraća, a istakao je i dječji roman "Braća Lavlje srce" Astrid Lundgren.