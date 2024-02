Miki Manojlović govorio o Milošu Bikoviću i nepravdi učinjenoj Miri Furlan

Legendarni glumac Miki Manojlović govorio je pred kamerama o pokojnoj glumici Miri Furlan i kolegi Milošu Bikoviću koji se našao u centru skandala nakon što je HBO odlučio da neće doći do saradnje u trećoj sezoni serije "Bijeli lotos".

"Moj predlog za učlanjenje Bikovića u Evropsku filmsku akademiju bio je podržan ličnim potpisom i pismom sa obrazloženjem zašto smatram da on zaslužuje članstvo. Njegov prijem je srdačno prihvaćen, a sertifikat je dodeljen. Sada je zvanično član EFA. U ovoj situaciji, očekivao bih njihove reakcije na tvitove bilo kog ministarstva, bilo koje države. Živimo u dobu dominacije društvenih mreža. Ljudi često tumače činjenice na površan način prema vlastitim željama i preferencijama. Kada je reč o ovom konkretnom slučaju, postojala su dva prethodna slučaja koja, iako nisu identična, predstavljaju kontrast", započeo je Miki Manojlković u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1 i nastavio:

"Na primer, postojao je film 'Peacemaker', za koji nisam bio zainteresovan, iako bi me to učinilo bogatijim novčano i iskustveno. Odlučio sam da ne prihvatim ulogu iz moralnih razloga, ne želeći da profitiram od tragedije moje zemlje, posebno igrajući ulogu negativca sa Balkana. Ovaj postupak nije dokumentovan na društvenim mrežama, ali predstavlja značajan moralni gest. Nebojša Glogovac nije prihvatio ulogu u filmu sa Anđelinom Džoli, jer mu nisu dali ulogu koju je on želeo, već koju su mu namenili".

Legendarna glumica jugoslovenske kinematografije, Mira Furlan, koja je i u Holivudu napravila zapaženu karijeru, preminula je u januaru 2021. u 66. godini, od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila.

Pozorišni komad Mire Furlan "Dok nas smrt ne razdvoji", urađen je u režiji Mikija Manojlovića, koji je u istoj emisiji objasnio po čemu je ova predstava posebna: "Veoma teško mi je da govorim o Miri Furlan, imajući u vidu mnogo ličnih razloga. Nakon njenog odlaska i našeg privremenog rastanka, jer verujem da ćemo se uskoro ponovo sresti, odlučio sam da zadržim svoje emocije za sebe. Postoji nekoliko faktora koji su uticali na tu odluku, a jedna od tih činjenica je da su neki ljudi govorili o njoj iako to nisu smeli i treba da ih bude sramota zbog onoga što su joj činili tokom života. Ne želim da ih imenujem", poručio je Miki i dodao:

"Smatram da je ova predstava jedinstvena, pre svega zbog toga što se izvodi na hrvatskom jeziku u Beogradu. To je zaista izuzetno i govori mnogo o ovom narodu. Kada gledate tu predstavu, primećujete tri Dobričina prstena na sceni, što je retko i izuzetno dostignuće. Zaista posebno".

Manojlović se osvrnuo i na film "Djeca kozare".

"Film je sada u montaži. Nastao je po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića 1984 ili 1985/86. godine sa Lordanovim malim korekcijama kasnije. Prvi put sarađujem sa Lordanom, to mi je velika čast i zadovoljstvo. Ima posebnu filmsku poetiku i rukopis. On je stvaralac, dugo nije snimao igrani film. On je bio jedini reditelj iz te 'Praške škole' sa kojim nisam snimao filmove. Tako da sam sada sa svima radio", ispričao je Miki Manojlović, prenosi Mondo.rs.

Mira Furlan (1955-2021) preminula je u Los Anđelesu od posljedica komplikacija virusa Zapadnog Nila. Nakon njene smrti, reditelj Hrvatskog narodnog kazališta Ivica Buljan uputio je izvinjenje zbog tretmana koji je doživjela devedesetih godina u Hrvatskoj, kada je bila otjerana iz tog pozorišta.

"Za izvini se mrtvome je kasno. Imali smo u životu mnogo prilika da to učinimo, a nismo. Smrt Mire Furlan me pogodila kao mnoge ljude koji su je voleli. Mira je bila nezamislivo dobra glumica, spisateljica i humanistkinja. Kao ravnatelj Drame HNK osećam sram zbog događaja koji su Miru Furlan prisilili da napusti kazalište i Zagreb. Miro, ja te molim, oprosti. Oprosti i vranama koje su bile u prilici i na mestu da to kažu, a nisu. A danas grakću i nas optužuju za svoju nečistu savest. Takmiče se kao u finalu Krležine drame da se najedu pažnje i nauživaju reflektora koji obasjavaju tvoj odar. Napisala si pred smrt: 'Gledam zvezde. Noć je jasna, Mlečna staza se čini tako blizu. Onamo ću uskoro poći i ja. Svi smo mi zvezdana prašina. Nisu to loši izgledi. Nemam nimalo straha.' Kao da čitam Bouvijja. Vaša zvezdana prašina neka nam dobaci malo svetla u ovu tužnu balkansku krčmu", rekao je Ivica Buljan.

Miki Manojlović i Mirjana Furlan ostvarili su nezaboravnu saradnju u filmu "Otac na službenom putu", remek-djelu Emira Kusturice nagrađenom Zlatnom palmom na festivalu u Kanu, kao i velikom zlatnom arenom, zlatnom arenom za režiju i za scenario na Pulskom festivalu.

