Miki Maus proslavlja 90. rođendan

Sve je počelo s jednim mišem, i danas, 90 godina kasnije, cijeli svijet slavi rođendan "Diznijeve" najpopularnije ikone - Mikija Mausa.

Sa jubilejom kao što je 90 godina jedna obična žurka nije dovoljna, tako da će na godišnjicu emitovanja prvog filma u kojem se pojavio Miki Maus 18. novembra 1928. godine "Parobrod Vili" cijeli svijet da dobije mišje uši. A svaki "Diznijev" park će tokom novembra upriličiti nezaboravne parade, žurke i limitirane proizvode za sve posjetioce, kako bi na poseban način obilježili Mikijev rođendan.

U Njujorku je ovim povodom otvorena i najveća "mišja" izložba ikad pod nazivom "Miki: Originalna izložba".

Ovo je interaktivna izložba, koja je otvorena od 8. novembra 2018. i trajaće do 10. februara 2019. Inspirisana je statusom Mikija Mausa kao originalne ikone koja je direktno uticala na globalnu kulturu i umjetnost. Od njegovog prvog pojavljivanja u crno-bijeloj verziji u "Parobrodu Vili" do izgleda kakav ima danas, svi posjetioci će imati priliku da zakorače u cijelu eru postojanja Mikija Mausa. Izložbeni prostor od 16.000 kvadratnih metara na Menhetnu upotpunila su umjetnička djela Amande Ros Ho, Šinikua Smita i Danijela Aršama, Keni Šarf, London Kej i mnogih drugih.

Osim ove izložbe, cijeli svijet je zahvatila "mikimanija", te će tako proizvođač orea, jednog od najpopularnijih keksova na svijetu, izbaciti limitiranu seriju keksa sa likom ovog miša, a i poznati dizajneri poput "Marca Jacobsa" izbacili su posebnu kolekciju posvećenu Mikiju.

"Parobrod Vili":

Iako se na trenutak prvi put pojavio u crtanom filmu "Plane Crazy", Miki Maus se službeno prvi put na malim ekranima pojavio u crtanom filmu "Parobrod Vili", jednom od prvih zvučnih animiranih filmova, 18. novembra 1928. U to vrijeme filmski studiji su i dalje proizvodili nijeme filmove, ali "Dizni" je prihvatio zvuk i od tog trenutka podigao standarde snimanja.

Osamnaesti novembar 1928. godine, kada je prikazan "Parobrod Vili", vodi se kao Mikijev rođendan. Film počinje tako što Miki upravlja ovim parobrodom uz rijeku, srećno zviždućući melodiju pjesme "Parobrod Vili". Potom povlači uže i svirne u tri brodske pištaljke. Iza Mikija dolazi kapetan Daba, koji grabi Mikija za torzo i staje iza kormila.

On nastavlja da viče na Mikija i šalje ga nazad na palubu. Miki se onda isplazi Dabi, koji je okrenut leđima. Kada se Daba okrene vidi položaj Mikijevih ruku i krene da ga šutne, ali Miki ode niz stepenice te Daba šutne sam sebe. Miki se skotrlja niz stepenice i upadne u kofu punu vode. Papagaj koji se nalazio u blizini se nasmijao Mikiju, što je njega navelo da papagaja gađa kofom. Daba, koji je sve to gledao, nastavi da upravlja brodom i iz džepa vadi ogromni tobako, koji zagrize dopola i nastavi da vozi parobrod. U sljedećoj sceni se nalaze dvije kokoške, patka i krava. Parobrod pristaje na dok i sa broda silazi Miki. Uzima uže sa broda i vezuje kravu oko struka, ali problem nastaje kad uvidi da je ona previše mršava. Tu dolazi do niza gegova, od kojih je najpoznatiji kada Miki kravu povuče za rep, a ona ga isprska mlijekom te potom nastupe razne dogodovštine.

Zanimljivo:

Povodom njegovog 90. rođendana objavljeno je i nekoliko činjenica koje možda niste znali, a koje će suštinski pokazati da on zaista i jeste najuticajniji animirani lik u istoriji.

Na početku Volt Dizni je htio da se animirani miš zove Mortimer Maus. Međutim, njegova žena Lilijan ga je upozorila da ime Mortimer zvuči suviše pompezno i predložila da se odabere neko ime koje će personifikovati zabavu i skromnost.

U kratkom crtanom filmu "The Opry House", emitovanom 28. marta 1929, Miki je počeo da nosi bijele rukavice, koje su mu ostale gotovo zaštitni znak sve do danas.

Miki je postao prvi crtani lik koji je dobio svoju zvijezdu na holivudskom Bulevaru slavnih, i to 18. novembra 1978, na svoj 50. rođendan.

"Dizni" je prvi put počeo da izdaje dozvole za izradu raznih proizvoda sa Mikijevim likom 1929. godine, kada su prvi put štampali školske pločice za pisanje. Danas taj posao vrijedi milijarde dolara. Jedan od najpopularnijih proizvoda s likom Mikija Mausa je ručni sat. Prvi je proizvela kompanija "Ingersoll-Waterbury" 1933. i koštao je 2,95 dolara. Kompanija je prodala dvadesetpetomilioniti sat sa Mikijem još 1957. godine.

Iako je Miki nastao iz "nužde", nakon što je Volt otkrio da je izgubio prava na svoj prethodni lik - zeca Osvalda, stvaranje Mikija Mausa donijelo mu je "Oscara" 1932. Miki ima sopstvenu odrednicu u enciklopediji "Britanika" od 1934, a prvi put se u boji pojavio u crtanom filmu "The Band Concert" 23. februara 1935. Posljednji crno-bijeli Miki emitovan je u epizodi "Mickey's Kangaroo", dva mjeseca nakon pojave Mikija u boji.

Filmski debi Miki Maus doživio je u "Fantaziji" 1940. godine, što mu je ostala najzapaženija filmska uloga do danas. Tad je prvi put u animiranom filmu korišten stereo zvuk kroz specijalni audio-sistem "Fantasound" (koji je razvila Diznijeva kompanija), a sve je koštalo 2,28 miliona dolara.

Prema Voltu Dizniju, Miki i Mini se na ekranu nikad nisu vjenčali. Međutim, u intervjuu za "Film Pictorial" 1933. Volt je rekao: "U privatnom životu Miki je u braku s Mini, ali ono što se zapravo računa je to da je Mini glavna ženska uloga". Kad su dovršavali dizajn i gradnju "Diznijevog" tematskog parka, vodeći kreativci kompanije postavili su po parku skrivene siluete Mikija Mausa, ali na vidljiva mjesta. Oni su kasnije postali poznati kao "skriveni Mikiji".

Jedan od najpoznatijih citata Volta Diznija o svojim velikim dostignućima je: "Samo se nadam da nikad nećemo zaboraviti jednu stvar - ovo je sve započelo s jednim mišem!"

Pet dolara za svaku fotografiju s ušima Mikija Mausa

Svi "Diznilendi" su pokrenuli akciju kojom su odali počast Mikiju Mausu, a samim tim i sakupili novac u humanitarne svrhe. Humanitarna akcija je trajala do 17. novembra i bilo je potrebno uslikati se s ušima Mikija Mausa i postaviti na neku od društvenih mreža uz hešteg #ShareYourEars te će "Diznijevi" parkovi za svaku objavljenu fotografiju donirati pet dolara za kampanju pod nazivom "Make-A-Wish!"