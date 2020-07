Mila Turajlić pozvana u članstvo prestižne filmske akademije

LOS ANĐELES – Među umjetnicima i filmskim radnicima koje je u svoje članstvo pozvala Američka akademija filmske umjetnosti i nauke (The Academy of Motion Picture Arts and Science) je i srpska rediteljka Mila Turajlić.

Američka akademija filmske umjetnosti i nauke u svoje članstvo je pozvala 819 umjetnika i filmskih radnika koji su se istakli svojim doprinosom bioskopskim filmovima i filmskoj umjetnosti.

Mila Turajlić je producentkinja i rediteljka dokumentarnih filmova čija su ostvarenja učestvovala na festivalima "Trajbeka", "Venecija", "HotDocs"… i imala bioskopsku distribuciju u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i širom bivše Jugoslavije. Njen najnoviji film, "Druga strana svega", prva je koprodukcija kanala HBO sa Srbijom. Ovaj film je premijerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 2017. godine, a potom je na prestižnom festivalu IDFA osvojio glavnu nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film.

"Druga strana svega" je osvojila 26 nagrada i nominovana je i za nagradu LUX Evropskg parlamenta. Debitantski dokumentarni film Mile Turajlić, "Cinema Komunisto", prikazan je na više od 100 festivala i ovenčan je sa 16 nagrada.