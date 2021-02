Milena Radulović neće snimiti seriju o svom bolnom iskustvu

Glumica Milena Radulović (25), koja je podnijela krivičnu prijavu protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića (69) za silovanje i seksualno uznemiravanje, neće o svom bolnom iskustvu snimiti seriju.

Mediji su proteklih mjesec dana uveliko pisali o predstojećem TV formatu. Navodili su kako će se serija najverovatnije zvati „Učitelj“, kako iza scenarija stoji upravo Milena, te kako je tekst predala Draganu Bjelogrliću, ne rekavši mu da je riječ o njenoj životnoj traumi. No, Jugoslav Tintor, advokat Milene i Ive Ilinčić, negirao je te glasine.

Gostujući na TV Prva, on je rekao da to nije istina, ni kad je riječ o filmu, ni o seriji.

"Apsolutno nije istina. Niti se snima film, niti postoji scenario, niti bilo šta slično. Potpuno bi bilo nenormalno da se postupak vodi, da se okrivljenom Aleksiću sudi za veliki broj krivičnih dela, a da paralelno sa tim ide snimanje nekog filma ili serije koja sve to ekranizuje. To je bio jedan spin koji je pušten u javnost da bi se devalvirao ovaj postupak, da bi se relativizovao i sveo kao da je napravljen u funkciji inspiracije za neki novi film ili seriju. U ime svojih klijenata mogu da kažem da to nije istina", rekao je Tintor.

Kako je nastavio, udar medijskog pritiska na Milenu Radulović i Ivu Ilinčić je veliki.

"Mislim da će sledeći medijski pritisak, do kog mora doći kada suđenje ponovo krene, biti za njih lakši, jer pik je ipak prošao. Važno je i dalje pratiti ovaj postupak, ne dozvoliti da se stavi pod tepih. Jedan od načina da se stvari isteraju na čistac jeste i interesovanje javnosti", dodao je Tintor.

(Telegraf.rs)