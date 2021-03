Milorad Milinković za "Nezavisne": Vreme je najbolji filmski kritičar

Milorad Milinković je poznati srpski reditelj, a svoju popularnost stekao je brojnim filmskim ostvarenjima kojima je osvojio domaću scenu i kinematografiju još od studentskih dana. Milinković je cijenjen kao stvaralac brojnih filmova različitih žanrova, a za njega se može reći i da je reditelj bez ograničenja budući da se, osim režijom, bavi i još nizom drugih zanimanja. On je i scenarista, pisac, gitarista, pjevač, kantautor, di-džej, kritičar, glumac, fudbalski komentator i kompozitor. Milinkovića je publika mogla vidjeti i kao tragača u srpskoj verziji TV kviza "Potera".

Njegova najpoznatija filmska i televizijska ostvarenja jesu diplomski "Satan panonski", zatim "Mrtav ladan", "Kazneni prostor", "Crni Gruja 2", "Dangube", "Potera za sreć(k)om", "Čitulja za Eskobara", "Patuljci sa naslovnih strana" i mnoga druga.

Milinković je poznat po svojoj specifičnoj i kvalitetnoj režiji, ali svakako i kao neko ko daje šansu mladim ljudima u filmskom svijetu. Nedavno je Milinkovića upravo takva potraga za talentima dovela i do Banjaluke, gdje je tražio mlade talente koji će se uklopiti u njegovu novu seriju "Složna braća", čije snimanje uskoro počinje. U intervjuu za "Nezavisne" Milinković govori o novoj seriji, domaćoj kinematografiji, muzičkim spotovima i svijetu umjetnosti.

NN: U toku su pripreme za snimanje nastavka serije "Složna braća", za koju ovaj put Vi potpisujete režiju. Koliko je zahtjevno preuzeti kormilo nečeg što znamo da je imalo ogromnu popularnost u regionu?

MILINKOVIĆ: Ovo je next generation te serije. Drugačije je, pre svega po formi, jer je, jasno, duhovitost ostala ista. Ono što je važno jeste da je tekst odličan, pa će biti zadovoljstvo raditi ga. Što se popularnosti tiče, nikad ne znate šta postaje popularno, tako da s tim ne treba razbijati glavu. Naša odgovornost će biti pre svega da celu stvar napravimo što bolje umemo.

NN: Najavljeno je da će serija biti prilagođena nekim novijim generacijama, ali da će suština priče zapravo negdje ostati ista. Možete li za naše čitaoce otkriti nešto više o samoj radnji?

MILINKOVIĆ: Nije stvar prilagođavanja, prosto je prošlo mnogo vremena od prve sezone. Ali, kao što vidimo, malo toga se promenilo, makar u međuljudskim odnosima, a ti odnosi su osnov svakog dramskog dela. Budući da je gro junaka prve sezone odleteo u vazduh, mi počinjemo u istoj kafani, koju sada vodi nova generacija Halimića, Fikin sin Kemo. Koji je, jasno, prilično povukao na oca.

NN: Mladi glumci u Banjaluci pohvalno su komentarisali i to što je kasting za seriju održan u ovom gradu, kao i to da je bio otvorenog tipa. Pretpostavljam da niste zagovornik zatvorenih kastinga, ali koliko Vam je bitno da dajete šansu mladim ljudima?

MILINKOVIĆ: Nikada ne znate gde se krije neko ko bi vam mogao najbolje odigrati neku ulogu. Zato je važno da, koliko vam to vreme i sredstva dozvoljavaju, isprobate sve ljude do kojih možete da dođete. To je jednostavno.

NN: Kako je na Vas uticala cjelokupna situacija sa pandemijom, da li ste imali poslovnih obaveza kao i ranije i šta je sa inspiracijom u ovakvim situacijama?

MILINKOVIĆ: Uh, samo da prođe. Ne bih dalje o tome.

NN: Hoće li nas u globalu ova pandemija vratiti pravim vrijednostima, porodici i najbližim prijateljima, ili će nas još više udaljiti jedne od drugih?

MILINKOVIĆ: Znam da vam je sad ta korona bitna, ali ima i drugih stvari o kojima možemo pričati. Što se ovog pitanja tiče, jasno je da sve to zavisi od pojedinaca, od vas. Koliko dozvolite da vas ovo sve udalji, toliko ćete se udaljiti. Na vama je, kao, uostalom, i velika većina stvari u životu. Imate slobodnu volju, donosite odluke svakodnevno, morate prihvatiti i dobre i loše stvari koje proizađu iz tih odluka.

NN: Poznato je da ste svojevremeno režirali muzičke spotove. Radite li danas takve angažmane i za kojeg bi muzičara sa naše scene voljeli da radite?

MILINKOVIĆ: Ponekad, retko, doduše. Evo, sad sam baš uradio spot nekim prijateljima iz Kruševca i bilo je veoma zabavno. Radio sam sa velikim brojem ljudi, pa i nemam neke želje u tom pogledu. Ipak, ako me već vučeš za jezik, voleo bih da se izmene spotovi koje je "Jugoton" uradio za "Šarla" (ostale nisam video, ali verovatno su skandalozni kao onaj za pesmu "Mali čovek") povodom reizdanja "Paket aranžmana". Koliko je genijalan potez reizdanje "Paket aranžmana", "Šarlovog" prvog albuma i prvog "Haustora", toliko je taj spot sramota, pre svega na idejnom planu. Eto, nije bitno ja da uradim te spotove, nije bitno ni da se urade u krajnjoj liniji, samo da se ukine ono čudo što kruži internetom.

NN: Ljudi Vas prepoznaju i kao tragača u kvizu "Potera". Koliko Vam pričinjava zadovoljstvo to što ste na jednoj takvoj poziciji u kvizu znanja? Da li je to izazov?

MILINKOVIĆ: Moram da priznam, počelo je da me zamara. Prosto, ja sam filmski reditelj, taj posao mi je mnogo važniji, a prirodno, ljudi su počeli da me percipiraju kao nekog tamo što ima enciklopediju u glavi. Ja bih više voleo da ne znaju kako izgledam, a da vole moje filmove i serije.

NN: Da li mislite da su domaća kinematografija i uopšteno scena u posljednjih nekoliko godina u usponu ili svoju podršku ipak dajete nekim prošlim vremenima?

MILINKOVIĆ: U svim vremenima ima jakih dela, onih koja će da ostanu. To je najvažnije. Dobra stvar je što se puno snima, pa će valjda neki kvalitet izaći. Ali, o tome ćemo suditi za dvadesetak godina. Sad možemo da pričamo o prošlim delima, jer je vreme dalo svoj sud o njima. Jer, vreme je najbolji filmski kritičar.