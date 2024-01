Miloš Biković o ulozi u svjetskoj hit seriji: "Potpisao sam žestok ugovor"

Miloš Biković u seriji "White lotus" - vijest koja je juče iznenadila i oduševila balkansku javnost.

Srpski glumac biće dio glumačke ekipe treće sezone ove planetarno popularne serije koja je jedna od najnagrađivanijih i najgledanijih holivudskih projekata u posljednjoj deceniji.

U intervjuu za "Blic" Miloš Biković otkriva kako je došlo do toga da Srbin koji je do sada bio angažovan uglavnom u Rusiji sebi otvori vrata Holivuda i zaigra u seriji "White lotus".

"Bio je kasting i ona neka standardna procedura koja prati izbor glumačke podele, posebno na ovako velikim projektima. Prošao sam na kastingu i veoma sam ponosan što ću biti deo takve ekipe. Sama procedura izbora glumaca je standardna – i kod nas, i u Rusiji, pa i na Zapadu. Lepota filmske umetnosti jeste činjenica da je ona u osnovi ista i u Beogradu, Moskvi i u Holivudu", rekao je Miloš.

Kako navodi, gledao je obje sezone te svakako sebe može da zamisli u takvim situacijama.

"One su veoma zanimljive jer Majk Vajt na vrlo inteligentan način suprotstavlja likove sa samima sobom. Posebno kada te likove posmatramo u dijalogu i sukobu sa svojim prirodom i konačno sa drugim likovima u seriji. Pored samog zapleta, upravo taj njegov modus u građenju karaktera, čak i manjih uloga, doprinosi stvaranju sveta koji su ljudi širom planete toliko zavoleli."

Snimanje treće sezone serije "White lotus" odvijaće se na Tajlandu.

"Potpisao sam veoma 'žestok' ugovor koji me prilično ograničava da govorim o detaljima projekta, pa vas, za sada, molim za razumevanje. Ono što je sada sigurno je da će snimanje trajati duže nego što je to bio slučaj u prethodnim sezonama, biće dosta temeljnije, pa verujem i da će treća sezona biti baš ono što se očekuje - bolja od prve dve. Što se tiče početka emitovanja, to zaista ne bih mogao da znam u ovom trenutku", navodi Miloš Biković.

Najpoznatiji magazin koji se bavi vijestima iz holivudske filmske i TV produkcije "Variety" objavio je tekst o glumcima koji će se u trećoj sezoni pojaviti u seriji "White lotus". Među njima je i naš Miloš Biković. Kao njegove prethodne velike uspehe navode filmove "Sluga", "Sluga 2" i "Južni vetar".

Televizija HBO je na svom zvaničnom Instagram nalogu koji prati više od pet miliona ljudi poželjela Bikoviću dobrodošlicu u projekat.

O novim zvijezdama treće sezone juče su pisali i "Deadline", "The Independent", ""BuzzFeed" i drugi.

