Miloš Biković za "Nezavisne": Lakše je otići u kosmos nego ovladati sobom

Miloš Biković ovih dana intenzivno promoviše ruski film "Izazov", u kojem igra glavnu mušku ulogu, a u srijedu uveče boravio je i u bioskopu "Cineplexx Palas" na banjalučkoj premijeri.

Riječ je o drami Klima Šipenka koja je ušla u istoriju kao prvi film sniman u kosmosu. Sam Biković nije putovao u kosmos, gdje je Šipenko sa glavnom glumicom filma Julijom Sergejevnom Peresiljd boravio čak 12 dana i snimio scene za istoriju. Film traje dva sata i 40 minuta, a scene iz kosmosa zauzimaju 50 minuta filma. U "Izazovu" igraju i Vladimir Maškov, Pjotr Dubrov, Jelena Valjuškina, Varvara Volodina, Andrej Ščepočkin i drugi, ali i astronauti Oleg Novicki i Anton Škaplerov, koji su kao posada Međunarodne svemirske stanice dobili priliku da zaigraju na filmu. Osim scena na Zemlji, svoj dio Biković je snimao u avionu "Iljušin", iznutra postavljenom strunjačama, koji bi se popeo na 9.000 metara nadmorske visine da bi u poniranju do 6.000 metara omogućio 23 sekunde bestežinskog stanja. Više o svemu govorio je za "Nezavisne".

NN: Koliko se Miloš Biković slaže sa replikom njegovog junaka da u jednom stanu ne možemo da uspostavimo slogu, a putujemo u svemir?

BIKOVIĆ: Ako kažem da se slažem, žuta štampa može lako da prenese naš razgovor i kaže da ja imam problema u kući, zato moram veoma oprezno da vam odgovorim i generalno kažem da ideja kako čovek ne može da reši svoje male probleme i da se disciplinuje, nije uopšte mala ideja. Lakše je otići u kosmos, nego sebe disciplinovati i ovladati sobom. Mislim da je to suština te poruke i da čovek kada ovlada sobom - on je ovladao celim univerzumom, što je po mom mišljenju jedna hrišćanska i pravoslavna ideja. Ona postoji i u drugim religijama. Koliko je meni poznato ta ideja postoji i u judeizmu i u islamu i u budizmu. To i jeste jedna od poruka ovoga filma i ja sam je tako doživeo. Mislim da mogu da se složim sa svojim junakom.

NN: Zašto Vas Klim Šipenko nije pozvao u svemir i da li ste ga prekorili zbog toga?

BIKOVIĆ: Ja sam njemu ponudio da mu kuvam kafu gore. U šali, naravno, ali nije bilo ništa od toga.

NN: Zavidite li kolegama koji su gore bili?

BIKOVIĆ: Apsolutno zavidim. Svaka im čast na tome. To je prilika koja se pruža jednom u 100 godina. Zapravo, od kada je filma.

NN: Radnju iz kosmosa pratimo kroz 50 minuta filma. Koliko je filmska ekipa boravila tamo?

BIKOVIĆ: Dvanaest dana.

NN: Mislite li da će se nastaviti snimati filmovi u kosmosu ili će biti kao s odlaskom na Mjesec te da će ljudi reći "vidjeli smo da to možemo i nema potrebe da ponavljamo"?

BIKOVIĆ: Mislim da će proći još dosta vremena dok ne budemo imali još jedan ovakav film, osim ako Amerikanci i Kinezi iz nekog razloga ne reše da idu na Mesec i da snimaju tamo. Možda može da se desi, ali sumnjam. Dosta je komplikovano snimati u kosmosu i sumnjam da bi se neko odvažio na tako nešto zato što može nešto da dobije. Videli smo kako izgleda ta Međunarodna svemirska stanica i kako je snimati na toj stanici te mislim da je mnogo lakše tu stanicu nacrtati na zemlji, prikačiti glumce na sajle i da se snima kako je i do sada snimano.

NN: Vladimir Putin je rekao da je film remek-djelo, a i većina ruske javnosti, koliko sam mogao da pročitam, dijeli njegovo mišljenje. Da li Vama kao glumcu imponuju takve pohvale i je li Vam svejedno da li to govori predsjednik Rusije ili bilo koji, uslovno rečeno, običan gledalac?

BIKOVIĆ: Mislim da je gledalac krajnji sudija filma. Mišljenje svakog čoveka mi je važno, nezavisno od toga da li je to predsednik ili, kako ste rekli, predstavnik ruske javnosti, ili je vozač, glumac… Ljudska duša je podjednako vredna kod svih ljudi. Ta se vrednost niti umanjuje niti uvećava njegovom moći ili statusom. Mislim da je ovaj film važan, posebno u ovom kontekstu danas kada se Rusija negira i demonizuje. Mi smo imali priliku da vidimo devedesetih kako sve to izgleda, kroz šta smo mi kao narod prošli. U trenutku kada se ruski umetnici ukidaju, Rusija pravi ovakve stvaralačke pobede i to je pravi odgovor na sve što se dešava. Kreativan, naučni, tehnološki, kulturološki…

Biković u razgovoru sa novinarom "Nezavisnih"

NN: Ostavili ste mogućnost da budete iznenađeni i da ovaj film bude čak i nagrađen "Oscarom" u Americi. Pretpostavljam da je ta mogućnost veoma mala u trenutku kada je čak i ruska zastava sporna, a u filmu se ta zastava prilično često pojavljuje?

BIKOVIĆ: Mislim da je ta situacija toliko očigledna da ona ne zahteva nikakvo objašnjenje.

NN: Da li su ruski umjetnici, Vaše kolege, revoltirani zbog toga?

BIKOVIĆ: Kako koji. Različiti su, nekoga je baš briga, neko je revoltiran, neko se slaže s tim, neko ide u neku vrstu autošovinizma i nečega što ja ne mogu da razumem. Različiti ljudi različito reaguju. Ja to ne bih objašnjavao. Evidentno je šta je. To je pre svega izraz nemoći.

NN: Sa Klimom Šipenkom uskoro snimate i drugi dio filma "Sluga". To je komedija, "Izazov" je drama, "Južni vetar" je krimi-žanr. Šta Vama kao glumcu najviše odgovara?

BIKOVIĆ: Ja volim različite žanrove, volim da ih mešam. Imao sam tu priliku i blagoslov da imam dve, odnosno tri ili čak četiri karijere. Filmska ovde, filmska u Rusiji, pozorišna i producentska. Mogao sam u tom smislu da utičem na to da igram različite uloge i da isprobam različite stvari, što i jeste san svakog glumca. Obično se dešava da se glumci zatvore u određenu fioku, u određeni šablon, i onda igraju na sigurno. Publika ga potom doživljava kroz jednu vrstu uloga i ne može ni da pretpostavi da je on sposoban za više. Zbog toga sam se ja od "Montevidea", preko "Sluge" i "Hotela Beograd", do "Južnog vetra" i "Izazova", trudio da biram projekte u kojima ću igrati različite žanrove i različite uloge.

NN: Svjedoci smo, što se tiče serije "Južni vetar", da su u srpskoj javnosti u posljednje vrijeme pomiješane fikcija i fakcija i da su Vas, na osnovu fikcije, javno prozivali eko-aktivisti. Ima li potrebe dodatno objašnjavati ovu situaciju?

BIKOVIĆ: Mislim da je ta tema trenutno prošla, videćemo šta će biti sledeće, pošto sam ja otprilike na svakih sedam dana deo neke afere.

NN: Skoro ste imali premijeru predstave "Laž" u Beogradskom dramskom pozorištu. Koliko Vas ispunjava rad sa kolegama sa klase?

BIKOVIĆ: Volim da radim i sa starim i sa novim kolegama. Od novih nešto naučim, posmatram njihov pristup. Stare kolege, takođe, posmatram i pratim njihov razvoj kroz duži period, tako da sve to ima svoje lepote. Zadovoljan sam, volim i uživam da igram tu predstavu. Mislim da je ta predstava ispala baš onako kako smo i želeli. Ona naravno nije još gotova. Iako je uveliko igramo, mi na njoj još radimo, menjamo je, analiziramo i trudimo se da je dovedemo do savršenstva, koje je nedostižno.

NN: Početkom ove godine Dragan Bjelogrlić najavio je treću sezonu serije "Senke nad Balkanom", u kojoj ćete igrati ulogu Josipa Broza Tita. Zna li se kad kreće snimanje i kolika je zamka za glumca igrati istorijsku ličnost, pri tome jako poznatu i specifičnu?

BIKOVIĆ: Kada će biti snimanje, to mogu da vam garantujem, ne zna niko. Mislim da ne zna ni Bjelogrlić. Pretpostavljamo da će to biti krajem ove godine. Što se tiče uloge istorijske ličnosti - to jeste zamka ako je ta ličnost jako poznata. Međutim, ja imam prednost u tome što igram Tita iz perioda kada ga niko nije poznavao, pre nego što je postao ovaj Tito kojeg poznajemo svi preko video-materijala i fotografija. To mi daje prostor da ga menjam i da ga igram drugačije, što ću se ja svakako truditi da uradim. Naravno, vi svaku ulogu morate da propustite kroz sebe, tako da ne bi smelo da bude nikakve imitacije Tita, niti imitacije izvedbi Tita od strane kolega koji su ga igrali pre mene. Ljudi obično kažu "tom i tom glumcu je legla ta i ta uloga". Međutim, istina je da nema nikakvog "leganja uloge". To je obično rezultat velikog rada.

NN: Skoro je završeno emitovanje serije "Južni vetar". Kada možemo očekivati treći film?

BIKOVIĆ: Treći film bi trebalo da radimo sljedeće godine. Ove godine ga pripremamo. Postoji ideja da sledeći film snimamo u Republici Srpskoj, jedan dobar deo, ako ne i većinu.

NN: Zna li se na kojoj lokaciji ili je to još tajna?

BIKOVIĆ: Još ne mogu to da kažem, ali ako se odlučimo za Republiku Srpsku, znaće se. Uglavnom, film bi trebalo da izađe do jeseni 2024. godine.

NN: Da li ste zadovoljni reakcijama na seriju?

BIKOVIĆ: Serija je bila jako gledana. Trenutno ne mogu da vam kažem cifre, a reakcije na društvenim mrežama su veoma pozitivne. Ima i negativnih naravno, a ako su negativne - one su izrazito burne, ali ti koji su negativni čak nekad komentarišu da i ne gledaju. Onda je jako čudno kako i zašto komentarišu. Međutim, najvažnije su reakcije kada vam čovek u živom razgovoru kaže. Taj čovek odgovara za svoje reči jer stoji pred vama, priča sa vama, ima emocije koje ne može da sakrije. Iza tastature čovek može da sakrije svašta, a najviše svoj kukavičluk.