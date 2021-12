Miloš Petrović Trojpec:Osetio sam izreku "Mi planiramo, a Bog nam se smeje"

Miloš Petrović Trojpec je srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac upečatljivog izgleda, a prvu ulogu ostvario je u filmu "Šišanje". Kasnije su uslijedile i druge uloge, a najpoznatije su one u filmu "Južni vetar" i seriji "Senke nad Balkanom".

Ipak, povod za ovaj intervju je njegova zapažena uloga Kamilice u seriji "Klan", čija se druga sezona snima, a kako nam je otkrio, najveću popularnost donijela mu je uloga saradnika ozloglašenog Goluba u filmu "Južni vetar", kojeg je tumačio Nebojša Glogovac, a upravo snimanje s ovim glumcem mu je najveće iskustvo u karijeri. Glumac koji je mnogo puta bio na granici odustajanja, negativac po ulogama, pozitivac u životu, u intervjuu za "Nezavisne" govori o svom glumačkom iskustvu, najdražim ulogama, svojoj branši i željama za budućnost.

NN: U prvoj sezoni TV serije "Klan" Vi ste uvjerljivo oživjeli lik Kamilice, stereotipnog pripadnika kriminalnog miljea na Balkanu. Gdje ste pronalazili inspiraciju za svoj lik?

PETROVIĆ: Inspiraciju sam uglavnom pronalazio u ličnim iskustvima i delom je to sve i proizvod moje interpretacije. Publici sam želeo da predstavim Trojpeca u ulozi Kamilice.

NN: Kako se Vaš lik razvija u drugoj sezoni ove popularne serije? Šta publika može da očekuje od nove sezone i Vašeg lika?

PETROVIĆ: Lik se razvija, a u svakom slučaju publika može da očekuje neke razne situacije i mislim da će biti jako zanimljivo, meni lično se sviđa kako se razvijala sudbina Kamilice, tako da upoznaćete malo bolje Kamilicu. Od nove sezone publika može da očekuje samo sve najbolje.

"Južni vetar"

NN: Kada pogledamo Vašu glumačku biografiju, često ste imali priliku da tumačite negativce. Koliko je teško iznijeti takve uloge i da li Vam to u nekom trenutku predstavlja problem?

PETROVIĆ: Izneti takve uloge nije teško, ja mislim da svaki čovek u sebi ima i zlo i dobro, samo po zlu ne treba kopati mnogo. Suštinski, kada se zakopa i zagrebe malo ispod površine, svako ima u sebi pozitivca i negativca, samo je pitanje koga će favorizovati i igrati u životu, to je najbitnija stvar. Na kraju, to mi ne predstavlja nikakav problem jer uživam da radim ovaj posao, tako da mi ništa nije problem.

NN: Imali ste priliku da igrate u mnogim poznatim ostvarenjima, a Vaše uloge su bile izuzetno zapažene poput one u filmu "Južni vetar" ili serijama "Klan" i "Senke nad Balkanom". Koju ulogu biste izdvojili kao onu koja Vam je na neki način obilježila karijeru i zašto? Da li je rad na nekoj ulozi bio poseban težak, a s druge strane koje iskustvo Vam najviše znači?

PETROVIĆ: Ne bih izdvajao ništa, ali eto, možda od "Senki nad Balkanom" da je krenulo, to je moj prvi veliki projekat i tu sam i upoznao Miloša Avramovića, koji je snimao "Južni vetar". Definitivno "Senke nad Balkanom" i "Južni vetar", s tim da mi je "Južni vetar" doneo više neku, nazovimo to, popularnost, ali je zapravo veća uloga bila u "Senkama", pa mi je nekako ona i draža. Volim ovaj posao, tako da sve ono što je "teško", lakše se podnosi kada volite to što radite. Što se tiče iskustva, definitivno je to snimanje s Nebojšom Glogovcem u "Južnom vetru". To što sam proveo s njim, družio se i sprijateljio, sve te snimajuće dane provodio sam s njim, tako da to iskustvo mi je svakako najdraže i najupečatljivije.

"Senke nad Balkanom"

NN: Vaš talenat je prepoznat i na pozorišnim daskama, a između ostalog, trenutno igrate i u predstavi "U raljama života". Da li se Vaš talenat više ispoljava u pozorištu ili na filmu i šta Vama više znači?

PETROVIĆ: Nije na meni da sudim, ali u svakom slučaju, meni je pozorište značajnije i pozorište osećam kao iskreniju i stvar koja je istinitija od, recimo, filma. U svakom slučaju meni je pozorište pre filma, ali volim i da snimam i igram u serijama i filmovima, iako je teatar primarna stvar.

NN: U prethodnim intervjuima rekli ste da ste više puta odustajali i vraćali se glumi. Koliko je teško mladom glumcu danas da uspije u toj branši? Kako ste se Vi borili s tim i šta je ono što Vas je ipak "odgurnulo" naprijed?

PETROVIĆ: Teško je, u stvari, mislim da je sada lakše u poslednje tri-četiri godine kada se snima dosta serija, da moje mlađe kolege imaju sada više posla nego u moje vreme, kada sam ja završio fakultet. Promenila se situacija što se tiče snimanja, više je prilika za mlade glumce, tako da nije isto pričati o tome kada sam ja završio fakultet i sada. U svakom slučaju, ja sam se borio na razne načine, zanimao se za neke druge stvari, usavršavao se na nekim drugim poljima i zapravo sam verovao da će se na kraju nešto desiti i tako je i bilo. "Mi planiramo, a Bog nam se smeje", volim tu izreku. Ja sam nešto planirao i odustao, a Bog mi se smejao i u zadnji čas mi poslao poruku da ću ipak biti ovo.

Sa omiljenim mu Glogovcem u "Južnom vetru"

NN: Svoj stil i glumačko ime ste već izgradili među publikom na osnovu svojih prethodnih uloga. Ipak, u kakvim ulogama i žanrovima biste voljeli da se nađete u budućnosti? Gdje želite da se oprobate?

PETROVIĆ: Definitivno želim da radim neku komediju, mislim ne mora neminovno da bude komedija, ali da taj lik kojeg ću raditi bude glavni, ili jedan od glavnih, i da ima taj neki komični momenat, odnosno da u ozbiljnim situacijama ima neke duhovite opaske. Znači nekog duhovitog karaktera ko će zasmejavati, eto to bih voleo da radim u budućnosti.