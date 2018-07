Mira Banjac zatvorila 25. Festival evropskog filma

PALIĆ - Glumica Mira Banjac zatvorila je večeras na Ljetnoj pozornici 25. Festival evropskog filma Palić i pozvala publiku, grad i ljude oslobođenje svih stega da podrže festival, jer festival ne može biti sam sebi svrha.

“Festival ima veliki zadatak i misiju, on oplemenjuje ljude i širi duh ljudi i sveta oslobođenih svega prizemnog. On ostavlja iza sebe umetnost koja je kapital. Spas čoveka je u pameti, zdravom razumu i hrabrosti da se izbori za svoj identitet”, poručila je Banjac, do ove godine predsjednica Saveta FEF, zahvalivši posebno direktoru Radoslavu Zelenoviću bez koga palićkog festivala ne bi bilo.

U okviru ceremonije zatvaranja dodijeljene su nagrade “Zlatni toranj” za najbolji film belgijsko-holandskom ostvarenju “Djevojka” u režiji Lukasa Donta, “Palićki toranj” za najbolju režiju danskom reditelju Rasmusu Klosteru Brou za film “Krtica” i Specijalno priznanje španskom filmu “Karmen i Lola” rediteljke Aranče Ečevarije.

Dont i Ečevarija zahvalili su žiriju i festivalu u video poruci, dok je Bro, primivši priznanje iz ruku direktora Radoslava Zelenovića, rekao da je snimio film o Evropi.

“U filmu troje ljudi različith nacija, različitih iskustava, zatvoreno je u skučenoj prostoriji. To je moj komentar o Evropi. Hajde da vidimo da li možemo da održimo Evropu, da joj omogućimo da diše, možda tako što je nećemo zatvarati”, rekao je Bro.

Odluku je donio međunarodni žiri koji je radio u sastavu: mađarska rediteljka Ildiko Enjedi (predsjednik), producent i glumica Ieva Norvilien (Litvanija), glumac Ibrahim Koma (Francuska), reditelj Marinus Gruthof (Holandija) i glumica Nataša Ninković (Srbija).

Mađarski film “Cvjetna dolina” u režiji Lasla Čuja najbolji je film u drugom takmičarskom programu “Paralele i sudari”, jednoglasna je odluka žirija Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana (FEDEORE), u sastavu: crnogorska filmska teoretičarka i kritičarka prof. dr Maja Bogojević, bugarska filmska kritičarka Pavlina Jeleva i italijanska kritičarka Kjara Spanjoli Gabardi, a priznanje je uručeno glumcu Laslu Retiju.

FIPRESCI žiri, koji su činili Masimo Leki (Italija), Nina Sputnitskaja (Rusija) i Tonči Valentić (Hrvatska), najboljim filmom u Glavnom programu proglasio je francusko ostvarenje “U ratu” Stefana Brizea, koji je zahvalio video porukom sa Korzike.

Povodom 25. izdanja palićkog festivala Zelenović je uručio srebrnjak novinarki Tatjani Kiš Čegar, šefu PR i pres službe Aleksandru Pavliću, moderatoru konferencija za novinare i uredniku Festivalskih novina Ivanu Aranđeloviću i nekadašnjem predsjedniku Savjeta, glumcu Branislavu Lečiću koji je istakao da je počastvovan što je dio porodice Festivala evropskog filma.

Prethodnih večeri srebrnjak je uručen glumicama i bivšim predsjednicama Saveta Miri Banjac i Mileni Dravić, Zelenoviću, programskom direktoru Miroslavu Mogoroviću, nekadašnjem selektoru Borislavu Anđeliću i rediteljima Sabolču Tolnaiu i Želimiru Žilniku.

Isto priznanje dobili su i dugogodišnji selektori Nikolaj Nikitin, Petar Mitrić, Igor Toholj i Zoltan Šifliš, hroničar festivala Ðorđe Zelenović, stejdž menadžer Vitomir Simurdić, dizajner Damir Lučić, brend menadžer “Gorkog lista” Snežana Mišić.

Među dobitnicima su i novinari Marija Jakovljević (Tanjug), Vladimir Džudović (Radio Beograd 1), Nevena Matović (Radio Beograd 2), Nada Zorić (RTV), Snežana Stamenković (RTS), Zorica Dimitrijević (Seecult.org), Tatjana Nježić (Blic), Staša Jamušakov (RTV), a medijski partneri festivala RTS i RTV.

Nagrada “Aleksandar Lifka” za doprinos evropskom filmu na početku festivala uručena je glumcima Radetu Šerbedžiji i Brajanu Koksu.

Od 14. jula na Festivalu evropskog filma Palić prikazano je stotinak filmova u 12 selekcija u prisustvu više od 150 gostiju, a posljednji na programu je film “Bez dodira” Adine Pintilie.