Mira Furlan: U Indiji sam vidjela budućnost svijeta

Nedavno sam bila u Indiji i vidjela budućnost svijeta koja nam se sprema: bogatstvo nezamislivih razmjera na jednoj strani i siromaštvo nezamislivih razmjera na drugoj strani, rekla je glumica Mira Furlan tokom čuvenog sofa intervjua, na platou ispred Muzeja Jugoslavije, u okviru sinoćnjeg programa druge večeri Književnog festivala Krokodil.

Sa zvijezdom jugoslovenske kinematografije koja već godinama živi u SAD, pred skoro hiljadu posjetilaca festivala, razgovarao je filmski kritičar Ivan Velisavljević.

Furlan kaže da je iz Indije doputovala u Amsterdam, potpuno sređen, bogati evropski svijet.

"To mi je napravilo potpunu zbrku u glavi koju moram sabrati. Nakon dva dana putovanja iz Frankfurta do Beograda, eto me konačno u programu Krokodila. Kasnila sam na avione, pa mi se čini da sam trenutno između jave i sna", rekla je ona.

Publika je tokom razgovora imala prilike da vidi insert iz filma "Turneja" u režiji Gorana Markovića u kojem Furlan igra jednu od glavnih uloga.

Na pitanje kako je to biti umjetnik između svjetova, slavna glumica je odgovorila da je to prije svega "osjećaj nepripadanja".

"To je istovremeno osjećaj pripadanja svim svjetovima. Pitanje emigracije i ostavljanja svog doma i ideja pronalaženja novog doma... sve su to velika pitanja koja me svakog dana opsjedaju. Na kraju bih ipak kazala da je u tom nepripadanju neki prostor lične slobode koji je vrlo vrijedan. Nepripadanje sa sobom nosi velike nedostatke i velike rupe u postojanju, ali kukanje da smo nešto izgubili, a ono drugo nismo našli nema nikakvog smisla", rekla je Furlan.

Glumica kaže da je u Americi trenutno navala desnice iako se to nije iznanada pojavilo.

"Sve se to pripremalo. Neprestano postoje snage koje se sudaraju. Ja sam ipak na drugoj strani. Vjerujem u ideju da se nasiljem i oružijem ništa ne može riješiti. Gandi i Martin Luter King me inspirišu i jesu zvijezde vodilje u mom životu", rekla je Furlan.

O svojim iskustvima u predavanju na jednoj od naznačajnijih filmskih škola u Americi, na veoma cijenjenoj njujorškoj Akademiji za film, Furlan ističe da je taj posao nju pronašao.

"Nikada nisam mislila o sebi da predajem, ali se tako u životu pojavljuju stvari koje nismo tražili i one nas odvedu na drugi kolesjek. Taj kurs 'Liberal Arts and Science' mi je legao. Odgovara i mojim studentima. Svojim iskustvom i životom sam sam se spremila da nešto kažem o poziciji umjetnika u svijetu", rekla je Furlan.

Ona napominje da njena predavanja slušaju studenti iz cijelog svijeta.

"Predavati nešto je zapravo razmjena. Ja sam studentima sagovornica, baš kao što su to oni i meni. Insistiram na tome da ne znam više od njih. Moji studenti su ekonomski, socijalni, rasni presjek društva. Imala sam samo jednog bijelog muškarca iz Teksasa među njima... Sve drugo su bile crne žene ili crni gej ljudi... Taj student se našao ugroženim i pitao je zasto mora da nosi krivicu za sve nepravde u svijetu", rekla je Furlan.

Pred kraj intervjua prikazan je insert iz filma "Štefica Cvek u raljama života", u režiji Rajka Grlića u kome je poznata glumica odigrala epizodnu ulogu.

Za ulogu u tom filmu, kako kaže, veoma teško joj je palo farbanje kose.

"Kada sam pogledala sebe u ogledalu pomislila sam 'zašto se reditelji vole igrati malim lutkicama koje farbaju i kostimiraju'. Ipak ispalo je da je taj film izuzetno inteligentna i duhovita priča", rekla je Furlan.

Ona kaže da socijalni mediji kreiraju novu stvarnost u kojoj više nemamo pojma šta je istina, a šta je laž.

"Čini mi se da svijet nije u najboljoj fazi. Stalno mislim o tome da je sve ovo normalno. Tolko siromašnih ljudi ima, izbjeglice, ratovi, negiranje naučnih činjenica. Mi živimo u jednom jako teškom svijetu kroz koji je sve teže mladim ljudima da se probiju. Kroz te laži i buku je sve teže razaznati istinu. Brinem se za mlade ljude jer im naše generacije ostavljaju ovako opasan svijet".

Cijenjena glumica piše novu knjigu i napominje da se sve vreme pita ima li smisla da 20 godina zastupa iste stavove u javnosti.

"Čini mi se da me rijetko ko čuje. Nemam više snage da budem javna osoba. Pišem memoarsku knjigu o svemu tome i još se nisam odlučila da li ću to što pišem uopšte poslati u svijet", zaključila je Mira Furlan.