Miraj Grbić u nastavku "Paklenih ulica"

Najnoviji deveti nastavak sage "Fast and Furious/Paklene ulice", koja traje skoro dvije decenije i koja je zaradila više od pet milijardi dolara širom svijeta, konačno stiže u kino-dvorane širom svijeta, ali i Bosne i Hercegovine.

Deveto poglavlje sage za domaće tržište obilježiće i uloga Miraja Grbića, jednog od najrespektabilnijih bh. glumaca, koji je dobio priliku da se pokaže i u ovom ostvarenju.

Fanovi ilegalnih uličnih trka željno iščekuju "Paklene ulice 9", koje mogu gledati od četvrtka, 17. juna.

"Paklene ulice 9" režirao je Džastin Lin, koji je režirao treće, četvrto, peto i šesto poglavlje franšize, kada ona i prerasta u svjetski blokbaster. Akcija se odigrava širom svijeta, od Londona i Tokija, od Centralne Amerike do Edinburga, te od tajnih bunkera Azerbejdžana do prepunih ulica Tbilisija. Na tom putu uskrsnuće stara prijateljstva, stari neprijatelji će se vratiti, istorija će biti napisana ponovo, a pravo značenje porodice biće na testu kao nikad do sada.

Dom Toreto (Vin Dizel) vodi miran život sa Leti i njihovim sinom, malim Brajanom, ali oni znaju da opasnost uvijek vreba izvan njihovog mirnog horizonta. Ovog puta prijetnja će primorati Doma da se suoči sa grijesima iz svoje prošlosti ako želi da spasi one koje najviše voli.