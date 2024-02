Miroslav Janjanin: Pjevačice su u serijama predstavljene na najodvratniji način

BANJALUKA - Povodom nedavno emitovanih domaćih serija i načina na koje su u njima prikazane pjevačice narodne muzike, oglasio se predsjednik Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, Miroslav Janjanin, čije obraćanje prenosimo u cjelosti:

"Govorim u svoje ime i u ime Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, koje ima velik broj članova. Ono što sam primijetio u serijama koje su nedavno emitovane, gledao sam seriju 'Pevačica' i u svim tim serijama se pjevačice predstavljaju kao prostitutke, kao zadnji šljam i sloj što ne da nije tačno, nego nema veze s mozgom. To je toliko uvredljivo, toliko nesnosno. U seriji 'Pevačica' postoji scena gdje ona govori da je prostituisanje u opisu posla pjevačice. I tada sam htio da reagujem, a juče sam gledao seriju 'Koža' gdje se na najgori mogući način pjevačica ljubi u du*e, govori 'ko nije pitao...', tako odvratno predstavljeno. Zamislite da se svi pjevači dogovore i da se krenu pisati pjesme kako su reditelji pedofili, kako su glumci narkomani, lopovi, prevaranti i da se samo takve pjesme pjevaju. Ima li to smisla? Normalan čovjek kad pogleda i kad zna te djevojke, žene, majke zna da nije normalno da dijete gleda, a zna da mu se mati bavi pjevanjem po slavljima, hotelima, kafanama i da je predstavljena tako. Gdje to može biti normalno? Razumijem da je ovo društvo izgubilo sve moguće kredibilitete i da je najvažnija ta vrsta šljama i da se degradira to što je vrijedno. Neko mora reći dosta. Grozim se i očekujem da barem neko kad kupuje te serije i kad ih emituje da pogleda o čemu se radi, da vidi vrijeđa li to ikoga. Ako ništa očekujem barem osudu javnosti. Mislim da sve i jedan normalan čovjek ima to mišljenje, da ne govorim o ljudima koji se bave tim poslom. Ja ne govorim sad o ovim serijama i njihovim kvalitetima, niti o tome što nakaradno predstavlja nas, niti o tim nekakvim frustracijama, jer niko od nas nije takav, sigurno u Banjaluci niko nije takav, nego govorim upravo o zaštiti profesije. Ja ne znam gdje su sad Udružene žene i ostala udruženja, ima li iko da reaguje? Ne znam gdje je nestao moral, niko ne reaguje na ove pojave. Ne možemo stalno saginjati glavu i govoriti 'šta te briga nisi ti'. Ja moram, ja sam i predsjednik našeg udruženja i zaista želim da zaštitim profesiju i da kažem ljudi, imajte malo dostojanstva. Ne interesuju me vaše frustracije, ne interesuje me scenario, ima li iko da kaže ne može to? Što je najgore oni dobiju pare od države da snime to. U najmanju ruku očekujem osudu javnosti."

