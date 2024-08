Mišel Fajfer će glumiti u spin-ofu popularne vestern serije

​"Yellowstone", Paramauntova najpoznatija serija, ove jeseni dolazi kraju, ali to ne znači da se opraštamo od cijele franšize.

Časopis "People" potvrdio je da će Mišel Fajfer igrati glavnu ulogu u najnovijem spin-ofu "Yellowstonea", zvanom "The Madison".

"The Madison" je treći spin-of popularne serije, a uz njega su zeleno svijetlo dobila još dva spin-ofa, "6666" i "1944". Nadolazeća serija slijedi spin-ofove "1883" i "1923", koji su izašli 2021. i 2022. godine.

Za razliku od ostalih spin-ofa koji su bili prednastavci, serija "The Madison" će biti smještena u moderno doba, nakon završetka originalne serije.

Priča će pratiti porodicu iz Njujorka koja se seli u dolinu rijeke Madison u srednjoj Montani i istraživaće tugu i međuljudske odnose.

Trenutno nije poznato hoće li se u seriji pojaviti ijedan član porodice Duton, koju smo pratili i u originalnoj seriji i u njenim prednastavcima.

Na seriji "The Madison" će raditi Tejlor Šeridan, kreator franšize "Yellowstone".

Osim što će igrati glavnu ulogu u seriji, Fajfer će takođe raditi kao izvršna producentkinja.

Najnoviji projekti u kojima smo mogli da vidimo Mišel Fajfer bili su superherojski film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" iz 2023. godine i Showtimeova antologijska serija "The First Lady" iz 2022. godine, u kojoj je igrala glavnu ulogu.

Datum premijere serije "The Madison" još uvijek nije otkriven, ali se pretpostavlja da će serija biti dostupna sljedeće godine.

U međuvremenu, "Yellowstone", "1883" i "1923" možete pogledati na striming servisu "SkyShowtime", prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.