Mišel Fajfer i Al Paćino o ulogama u filmu "Scarface"

Al Paćino, poznatiji kao Toni Montana sastao se sa režiserom Brajanom de Palmom i kolegama Mišel Fajfer i Stivenom Brauerom kako bi obilježili 35-godišnjicu čuvenog klasika iz 1983. godine “Scarface“.

Sedamdesetsedmogodišnji Paćino rekao je publici koja se okupila da je ideja za film bila upravo njegova, a da nije ni slutio da će postati kulturološki fenomen. Ideja mu je došla nakon što je odgledao istoimeni film iz 1932. godine koji je režirao Hauard Hoks sa Polom Munijem u ulozi Antonija "Tonija“ Kamontea.

Film je odmah po lansiranju doživio veliku slavu, posebno zbog upotrebe psovki i više od nekoliko stotinu puta, ali sama ekipa priznaje da je takav rečnik bio neophodan u scenariju.

“Psovke su bile dio onoga što smo željeli da poručimo ovim filmom. ’Scarface’ je veći od života“, rekao je Paćino.

Bombastičnost je bila očigledna u scenama ubijanja, posebno u sceni sa testerom.

“To je bilo u scenariju Olivera Stouna. Tu scenu je ubacio jer je istraživao kako su tada mafijaši po Majamiju izvršavali egzekucije – testerama bi sjekli tijela i bacali ih u smeće. Smatrao sam da treba da pokažemo potpuno novu vrstu gangstera“, objasnio je de Palma.

Paćino kaže da je od početka imao osećaj da će mu ovo biti jedna od najvećih uloga i bio je potpuno u pravu.

“Imao sam osjećaj, ne mogu da lažem, jer je to jedna od uloga koja vas stalno izaziva... bilo je nečeg i u samoj pripremi za ulogu, čitav taj tekst i Brajan“, rekao je i nastavio – “Smatrao sam da baš to nešto u čemu želim na filmu da se ostvarim“.

Iako nije osvojio Oskara, nominovan je za tri Zlatna globusa 1984. godine. Ipak, ono što ostaje u istoriji, ali i svakodnevnom govoru jesu citati iz filma poput ’Say hello to my little friend’, a sa tim se slaže i Paćino.

Mišel Fajfer, koju je ova uloga vinula u zvijezde kaže da je od Paćina toliko toga naučila i da svoje uloge štiti po svaku cijenu, baš kao i on.

“Uvijek sam pokušavala da zamislim život Elvire i da budem pristojna, ali mislim da uživljavanje u tu ulogu jeste ono što čini glumu, pa sam i ja to radila sa Paćinom“, rekla je okupljenima – “Druga stvar: i tada su mi stalno postavljali pitanja ’Zašto igraš ulogu podređene žene, kakvu poruku šalješ ženama?’. Takođe, to je sve bilo u mojim ranim dvadesetim i nisam previše mislila o tome, ali nekada mislim da su takve uloge potrebne i da bude umjetnika u vama – pravilno prezentovanje istine, a ne uvijanje u oblande. I to sam i osjetila, i dozvolila ljudima da vide ko je taj lik i koju je žrtvu podnijela da bi živjela takvim životom. A to govori više nego išta drugo“, rekla je i dobila aplauz.

Na pitanje upućeno Brajanu de Palmi da li bi nešto promijenio da režira "Scarface“ 35 godina kasnije jednostavno je odgovorio – „NE“.