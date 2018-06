Mladi glumac pronađen mrtav

Mladi američki glumac Džekson Odel poznat po ulozi Arija Koldvela u seriji "The Goldbergs" pronađen je mrtav u svom domu u Los Anđelesu.

Odel je preminuo u 20. godini života, piše "Variety".

Policija nije htjela da govori o uzroku smrti dok nalazi biopsije ne budu gotovi, ali su potvrdili su da nije bilo tragova nasilja na tijelu.

Osim uloge Arija Koldvela u prvoj i drugoj sezoni serije "The Goldbergs", Odel je glumio i u drugim filmskim ostvarenjima kao što su "The Fosters", "Modern Family" i "iCarly".

Glumio je i u filmu iz 2011. godine "Judy Moody and the Not Bummer Summer" s glumicom Heder Grejem.

Odel je u svijet šoubiznisa ušao s 12 godina, a ovaj talentovani mladić bio je i uspješan pjevač i tekstopisac te je tako napisao i tekst za pjesmu iz filma "Forever my Girl".

