Mornar Popaj slavi 100. rođendan

Razlog zbog kojeg djeca 100 godina unazad moraju da jedu špinat ne bi li dobili mišiće i bili jaki je Mornar Popaj, crtani junak koji je uljepšao mnoga djetinjstva, ali i koji je bio odličan primjer koji su roditelji koristili da ubjede djecu da jedu zdravo.

Nacrtan je 1919. godine, a u stripu se pojavio deset godina kasnije i od tada je jedan o najomiljenijih crtanih junaka desetine generacija.

Lik mornara Popaja stvorio je Elzi Segar 1919. godine za reklamne potrebe jedne fabrike špinata.

Deset godina kasnije Segar ga uvodi kao novog lika u svoj već deceniju star strip "Timbl teatar" i objavljuje u novinskom stripu "King fičers".

U tom stripu, glavni junak Kastor sa svojim drugom Hamom se uputio na prekookeansko putovanje i obratio čovjeku u mornarskom odijelu sa tetovažom sidra na ruci riječima "Hej ti! Da li si ti mornar?". Popaj je odgovorio "Jok, mislim da sam kauboj" povlačeći dim iz mornarske lule i žmureći na jedno oko. Od tog trenutka je postao sastavni deo stripa "Timbl teatar".

Nepunih godinu posle pojave Popaja, Ham je polako izbačen iz stripa, a Popaj je ujedno postao Olivin dragi. Oliva je dodata kao Kastorova sestra još krajem 1919. godine.

Pera Ždera i Badža (u nekim prevodima Kvrga) pojavili su se 1932. godine, dok se Kića po nekim izvorima pojavio 1933. godine, a po drugim 1936. godine. Nova zveijzda stripa je stvorila potrebu za novim imenom, te je "Timbl Teatar" promijenio ime u "Popaj".

Elzi Segar je umro 1938. godine u vrijeme najveće popularnosti mornara Popaja, pa su rad na liku nastavili drugi strip-crtači: Džo Mjuzijel, Bela Zabolj i Bad Segendon.

Popaj je mornar s istetoviranim sidrima na podlakticama i lulom od kukuruzovine u ustima koja je njegov zaštitni znak. Njegov glavni protivnik je Badža (ili Kvrga, kako je kod nas još prevođeno njegovo ime) koji pokušava da osvoji Popajevu devojku Olivu.

Popaj je napoznatiji po tome što, kada pojede špinat dobija ogromnu snagu uz pomoć koje lako pobjeđuje Badžu. Simpatičan lik koji se pojavljuju u crtanim filmovima "Mornar Popaj" je i proždrljivac hamburgera, Pera Ždera.

Filmsku premijeru Popaj je imao u filmu "Beti Bup sreće mornara Popaja" (1933). Iste te godine "Flečer studio" je snimio dugometražni crtani film "I am What I am" (Ja sam ono što jesam) sa Popajem u glavnoj ulozi.

Kada je "Paramount studio" preuzeo "Flečer studio", 1942. godine preimenovali su ga u "Famous studio" i iako je nastavio sa snimanjem crtanih filmova o Popaju, poznavaoci crtanih filmova tvrde da nikada nije postigao kvalitet kao "Flečer studio".

Većina epizoda se zasniva na Popajevoj odbrani Olive od Badže. Oliva se ponaša naivno i nasjeda na njegovu igru, ali kada Badža postane grub, ona doziva Popaja u pomoć.

Svaka epizoda u jednom trenutku sadrži scenu u kojoj Popaj, kad je u najvećoj nevolji, vadi špinatiz konzervi, jede ga i pobjeđuje svog protivnika, piše Prva.rs