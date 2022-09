Mračna studija američkog propadanja

​Dok je hvaljena proceduralna serija "The Wire" ("Žica") Dejvida Sajmona izgledala kao televizijski sabor čistih kinematografskih briljantnosti, njegova nova serija je mračno fascinantna studija američkog propadanja i konačnog pada jednog sistema izjedenog iznutra.

Serija "We Own This City" (Mi posjedujemo ovaj grad") grupe Sky Atlantic tvrdo je istraživanje korupcije u policiji u Baltimoru, temeljeno na istinitoj priči. Samim tim je odmah u startu jasno da se gospodin Sajmon posvetio najsitnijim detaljima, te da ovdje dobijate genijalnost na djelu.

Sajmon je prethodno pokrivao ovo područje sa svojom dugačkom proceduralnom "Žicom". Ta serija, koja se prikazivala od 2002. do 2008., zaronila je u vezu kriminala, loše policije i korozivne politike koja je mnoge američke gradove osudila na decenijama dugu spiralu smrti. Ta serija se i dan danas rutinski drži kao jedna od najvećih TV drama ikada.

Takođe, i ovdje se moglo vidjeti da je Sajmon opet zapao u Baltimor, Merilend, bolestan grad, predan narko bandama i policiji trule jabuke. Međutim, ne sudite knjigu po koricama...

Ako je nešto pokazala uvodna epizoda, "Mi posjedujemo ovaj grad" je drugačija, s dovoljno iskre da privuče i fanove "Žice" i one koji su smatrali da je Sajmonovo navodno remek-djelo televizijski ekvivalent jedenja vašeg vremena.

Serija se odvija u sjenci ubistva Fredija Greja, Afroamerikanca 2015. godine, koji je umro dok su ga prevozili u policijskom kombiju nakon što je uhapšen zbog posjedovanja noža. Slučaj je izazvao proteste za građanska prava u Baltimoru i donio ponovno ispitivanje policijskog sistema.

Ipak, kao što je "Mi posjedujemo ovaj grad" objasnio, to je imalo ironičan učinak izazivanja porasta kriminala jer su policajci, osjećajući se podcijenjenima, iscenirali usporavanje rješavanja slučaja i generalnih zakonodavnih poslova.

Ishod je bio da su one policajce koji su nastavili pokazivati brutalnost na poslu gradski očevi smatrali vrednijima - oni su bili jedini na koje se grad mogao osloniti da će baciti svu težinu na ulice. Između čekića i nakovnja, Baltimor je bio uhvaćen u institucionalni smrtonosni stisak.

Džon Berntal je ovdje napravio silu prirode kao stvarni korumpirani oficir narednik Vejn Dženkins (Sva sličnost sa Vejlonom Dženkinsom je slučajna). Glumio ga je kao harizmatičnog antijunaka koji je izgradio carstvo protresajući kosti kriminalcima za svoj "dio kolača".

Berntal je možda najpoznatiji kao zvijezda Netflixove turobne serije "The Punisher". Ipak, on je otkriće u "Mi posjedujemo ovaj grad", s izvedbom koja se kreće negdje između Vudija Harelsona u "Natural Born Killers" i Denzela Vašingtona u "Training Day". U spiralama ta dva kultna ostvarenja možemo naći Berntala.

Na određenim dijelovima epizode su imale sporiji intenzitet, sa scenarijem koji je napisao Sajmon s autorom trilera Džordžom Pelekanosom. Tako da nije sve juriš po gradu i scene opakih momaka na djelu, Dejvid je upakovao savršen "Bosanski lonac" i za svakoga po nešto, a da pri tome na upropasti nit kroja se provlači kroz cijelu seriju.

Dok je Dženkins širio svoje carstvo, oficir iz predgrađa Baltimora (Dejvid Korensvet) bio je na tragu distributeru smrtonosnog heroina koji se brzinom munje pojavio na ulicama grada i počeo da uzma svoj danak.

Ubrzo je otkrio da je Dženkinsova radna grupa za praćenje oružja koja "operiše" na terenu, pratila istog trgovca i da je to učinjeno neslužbeno, ta ekipa organa reda i gonjenja je očigledno slijedila vlastiti mračni plan koji baš i nema mnogo veze s zakonom.

"Žica" je uvijek i iznova iznosila svoje mišljenje o ugrađenoj korupciji. Ali "Mi posjedujemo ovaj grad" bio je odmjereniji, prepuštajući gledaocu da sam donese zaključke dok vas Sajmon elegantno vože naprijed i nazad kroz vremensku crtu Dženkinsove karijere.

Sa sigurnošću možemo reći da je "Mi posjedujemo ovaj grad" mračno fascinantna epopeja u kojoj se odvijala studija američkog propadanja i konačnog pada. Serija je s tehničke strane kroz produckijski HBO dodir dovedena do savršenstva. Niti je previše uglađena da se zavidno umorite, niti je previše prljava da vam ostavi gorak ukus poslije gledanja.

Dejvid Sajmon je opet isporučio seriju koja će stojati narednih 10-15 godina na braniku krimi-trilera, dok se gospodin rođen u Vašingtonu ne odluči donijeti nam novu kinematografsku krimi bibliju kroz svoju ingenioznost.