"Mrak" srpski kandidat za Oskara

Film “Mrak” Dušana Milića o životu srpske enklave na Kosovu kandidat je Srbije za Oskara za najbolji međunarodni film na 95. dodjeli nagrada Američke akademije filmske umjetnosti i nauke, odlučila je Selekciona komisija Filmskog centra Srbije (FCS), koja je razmotrila još četiri prijave srpskih producenata.

Prema navodima Komisije, koju su činili: reditelj Ivan Ikić (predsjednik), reditelj i producent Stefan Ivančić, scenarista i reditelj Vuk Ršumović, glumica Olivera Viktorović, filmski kritičar Božidar Zečević, montažer Dragan Petrović i scenarista Kosta Peševski, film "Mrak", koji prati nekoliko dana života jedne porodice unutar izdvojene i nezaštićene enklave na Kosovu i Metohiji, tenzijom, atmosferom, vještim filmskim jezikom i elementima horora, uvodi gledaoce u svijet straha i neizvijesnosti, u kojem tri generacije jedne porodice pokušavaju da održe privid normalnog života, navodi SEEcult.

"Zbog snažnih emocija, univerzalnosti teme i likova", Komisija smatra da će "Mrak" uspješno komunicirati sa međunarodnom publikom i članovima Američke akademije za filmsku umjetnost i nauku.

Na osnovu odredbi Uputstva o izboru srpskog kandidata za 95. dodjelu nagrade Oskar, FCS je uputio 12. avgusta javni poziv domaćim filmskim producentima da prijave svoje filmove.

Prijavljeno je pet filmova: “Sveta Petka - Krst u pustinji” Hadži-Aleksandra Đurovića, “Leto kada sam naučila da letim” Radivoja Andrića, “Mrak” Dušana Milića, “Heroji radničke klase” Miloša Pušića i “Strahinja Banović” Stefana Arsenijevića, pobednik Karlovih Vara 2021. godine i dobitnik još niz nagrada.

Komisija je prije glasanja utvrdila da film “Strahinja Banović”, međutim, ne ispunjava uslove Američke akademije za filmsku umjetnost i nauku, jer je dijalog pretežno na engleskom jeziku (69,77%).

Tajnim glasanjem članova Komisije, film “Mrak” dobio je 11 bodova, “Heroji radničke klase” sedam, “Leto kada sam naučila da letim” dva i “Sveta Petka - Krst u pustinji” jedan.

Reditelj Dušan Milić izjavio je da je počastvovan odlukom Komisije FCS-a. "Uradićemo sve što je u našoj moći da film što bolje predstavimo članovima američke akademije”, izjavio je Milić.

Radnja filma "Mrak" inspirisana je istinitim događajem koji se odigrao u vrijeme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji u proljeće 2004. godine. Film obrađuje životnu i potresnu priču koja je ispričana kroz vizuru djevojčice Milice, koja sa majkom i djedom živi u planinskim zabitima Kosova, na imanju okruženom gustom šumom.

Milić je kao temu "Mraka", čija je domaća premijera bila na 50. Festu ranije ove godine, izjavio da je strah tema njegovog filma.

"Krenuo sam od toga da je najveći strah onaj koji je u našim glavama, strah od nekog nevidljivog zla. Moja priča je prvo bila obrađena u dramskom ključu, ali sam onda video da mogu bolje da iskoristim potencijal te priče ako je usmerim ka žanru psihološkog horora“, izjavio je Milić.

Glavne uloge tumače Slavko Štimac i sve popularnija danska glumica srpskog porijekla Danica Ćurčić. Ostale uloge su povjerene Mioni Ilov, Flaviu Parenti, Ivanu Zerbinati, Nikoli Kent, Darrenu Pettie, Nikoli Rakočeviću, Slaviši Čuroviću, Slađani Bukejlović.

Autorsku ekipu čine, osim scenariste i reditelja Dušana Milića, i direktor fotografije Kiril Prodanov, scenograf Milenko Jeremić, kostimografkinja Lidija Jovanović, montažer Yanis Chalkiadakis i kompozitor i dizajner zvuka Kristian Eidnes Andersen, a iza filma stoje produkcijske kuće This and That i Firefly.