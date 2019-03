"Mućke" ponovo obaraju sve rekorde

Britanska humoristička televizijska serija "Mućke" (Only Fools and Horses), koja je jednom epizodom postavila rekord u televizijskoj gledanosti, sada doživljava novu popularnost u formi mjuzikla u londonskom Vest Endu.

Britanci, opterećeni temom "Bregzita", rado gledaju novu verziju "Mućki" dok se nostalgično prisjećaju starih, jednostavnijih vremena.

Mnogo toga se promijenilo u Britaniji od kada su se Derek "Del Boj" Troter i njegov mlađi brat Rodni tokom osamdesetih i devedesetih borili za preživljavanje na surovim ulicama Pekama, u jugoistočnom dijelu Londona, preprodavajući svaku vrstu robe do koje su mogli da dođu.

"Sada smo u nevjerovatno polarizovanoj situaciji, pa je lijepo da se nekada vratimo unazad i pogledamo stvari kroz naočare sa ružičastim staklima", izjavio je Tom Benet, koji u mjuziklu igra "Del Boja".

On je rekao da bi se moglo reći da su to bila "jednostavnija, mnogo bolja vremena".

"To uopšte nije tako. Ali zabavno je. Ovo je mjuzkl zasnovan na jednoj od najboljih komedija koje su ikada napisane", rekao je Benet.

Original je bio delo Džona Salivena, čija je sposobnost da prikaže neodoljive gubitnike zasnovana na iskustvu odrastanja u porodici iz radničke klase u južnom dijelu Londona.

On je prihvatio posao iza kulisa u BBC, a scenario mu je godinama odbijan. Jedna epizoda "Mućki" je 1996. gdoine privukla rekordnu publiku od više od 24 miliona ljudi u Britaniji, a Salivenova serija je do trenutka kada je on umro 2011. godine stekla planetarnu popularnost.

Stanovnici današnjeg Pekama su među onima koji sada pune Kraljevski teatar Hejmarket, jedan od najstarijih u Vest Endu. Mjuzikl je djelo Salivenovog sina Džima, koji se udružio sa glumcem i piscem Polom Vajthausom i razvio ideje koje je ostavio njegov otac.

Od premijere prošlog mjeseca, za mjuzikl je prodato 150.000 ulaznica, a predstave su rasprodate do kraja avgusta.

Time je oboren rekord po brzini prodaje ulaznica u teatru. Nove "Mućke" do sada su zaradile više od osam miliona funti. Mjuzikli su Vest Endu prošle godine doneli prihod od preko 765 miliona funti, navodi se u podacima Udruženja londonskog teatra.

