Na Netfliks stigla akciona komedija "Fubar", evo šta ta riječ znači (VIDEO)

Fubar, akciona komedija Arnolda Švarcenegera, stigla je na Netfliks.

Kroz osam epizoda pratimo šta se dešava kada otac i ćerka otkriju da je njihov cijeli odnos izgrađen na laži i da su oboje operativci CIA.

Otac i ćerka su na kraju primorani da rade zajedno kako bi osujetili neprijateljsku zavjeru, a istovremeno se bave i sopstvenim porodičnim problemima, i slobodno se može reći da usput stvari postaju neuredne, tačnije - FUBAR.

Šta znači FUBAR?

FUBAR (Fucked Up Beyond All Recognition) je akronim stvoren u vojsci, a označava situaciju koja je toliko van kontrole da se ne može popraviti.

Prema Tehnopediji, termin su popularizovali američki vojnici tokom Drugog svjetskog rata, prenosi B92.

Smatra se da je riječ FUBAR pod uticajem njemačkog izraza "furchtbar", što se prevodi kao strašno i koristi se za opisivanje osećaja potpunog očaja ili bespomoćnosti.

U seriji Netfliks, FUBAR se kaže samo jednom, i to u posljednjem trenutku prve sezone. Moraćete da pogledate seriju da biste saznali zašto.