Na streaming platforme vraćaju se hit serije, premijerno stižu noviteti

Neke od najpopularnijih serija posljednjih godina u februaru su se na male ekrane vratile novim sezonama, a premijerno stižu i noviteti.

U prvoj polovini mjeseca premijere novih sezona su imale serije "Sweet Magnolias" i "Inventing Anna" na "Netflixu", dok je HBO GO predstavio seriju "My Brilliant Friend". I za drugu polovinu mjeseca streaming platforme pripremile su fantastičan repertoar, koji će ispuniti hladne večeri i slobodne dane, te ćemo na HBO GO gledati novu sezonu ostvarenja "Killing Eve", na "Amazonu" "The Marvelous Mrs. Maisel", a na "Netflixu" drugu sezonu serije "Space Force" i prvu "One of us is Lying".

"Killing Eve"

Na HBO GO vraća se jedna od najpopularnijih serija u posljednjih nekoliko godina sa svojom četvrtom sezonom. Džodi Komer ponovno će utjeloviti Vilanel, a Sandra Oh vraća se kao Eve. Dinamika ove dvije žene, plaćene ubice i operativke sigurnosne službe, osvojila je gledaoce u cijelom svijetu napetošću i fantastičnim glumačkim izvedbama. Međutim, u svemu tome postoji i doza humora, zbog koje i one najmračnije scene ne izledaju strašne koliko zapravo jesu. Serija se na male ekrane vraća 27. februara, a nova epizoda prikazivaće se svake nedjelje.

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Amazonova" serija oduševila je publiku prije nekoliko godina, a prva sezona zaradila joj je dva "Zlatna globusa" i osam nominacija za "Emmy". Priča je tokom prethodnih sezona ostvarila veliki uspjeh, a ovog febraura napokon stiže četvrti dio. Radnja je, prisjetimo se, pratila komičarku u pedesetim godinama prošlog vijeka, mirnu domaćicu, koja nakon što joj je svakodnevica raspadne i proživi razvod svoju svrhu konačno nalazi - na pozornici. Serija je gledalaštvo "kupila" kostimografijom i šarmantnom glavnom junakinjom, a nova sezona stiže 18. februara.

"One of us is Lying"

Ako ste voljeli gledati seriju "Pretty Little Liars", na "Netflixu" vas ovog mjeseca očekuje nešto po vašem ukusu. Stiže serija snimljena po istoimenom hit romanu Keren Mekmanus. Nova tinejdž serija prati petoro tinejdžera koji se međusobno ne poznaju, a zajedno završe u školskoj kaznionici - što neopisivo podsjeća na klasik "The Breakfast Club". Međutim, iz kaznionice ih izađe četvero, jer je Sajmon, klinac koji je oduvijek bio autsajder, ubijen. Šta se tačno dogodilo između ovih tinejdžera dok su bili u kazni i zašto se neko htio riješiti Sajmona? Saznaćemo 18. februara.

"Space Force"

Stiv Karel zauvijek će ostati jedan od nama najdražih komičara nakon kultnog "The Officea". Međutim, kad je u ljeto 2020. godine izašla njegova nova komedija "Space Force", gledalaštvo je ostalo pomalo razočarano, jer je od Karela očeklivalo više. Prije gotovo 20 godina "The Office" je skoro ukinut jer je prva sezona potpuno podbacila, ali nadolazeće sezone učinile su seriju jednom od najuticajnijih sitkoma u istoriji televizije. Druga sezona serije "Space Force" izlazi 18. februara na "Netflixu", a gledaoci će joj, bez sumnje, dati novu šansu.