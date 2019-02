Nagrada "Zlatni medvjed" za film "Sinonimi"

BERLIN - Film "Sinonimi" izraelskog reditelja Nadava Lapida dobio je "Zlatnog medvjeda" za najbolji film na 69. međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu.

"Srebrenim medvjedom" u kategoriji za najbolju režiju nagrađena je njemačka glumica i rediteljka Angela Šanelec za film "I Was at home, but".

"Srebrni medvjed" za najboljeg glumca dobio je kineski glumac Vang Jingčun za ulogu u filmu "So Long, My Son", a u kategoriji najbolje glumice "Srebrni medvjed" je pripao kineskoj glumici Jong Mei za ulogu u istom filmu.

Nagrada Gran pri žirija dodijeljena je filmu "Milost Božija" francuskog reditelja Fransoa Ozona.