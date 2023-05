Nagrade Bafta uručene Kejt Vinslet i Ben Višou

​LONDON - Kejt Vinslet i Ben Višo osvojili su nagrade za glavnu žensku, odnosno mušku ulogu na dodeli televizijskih nagrada Britanske akademije, Bafta.

Vinslet (47) je proglašena za najbolju glumicu za ulogu u drami emitovanoj na Kanalu 4 pod nazivom "Ja sam Rut" u kojoj igra zabrinutu majku koja gleda kako se njeno dijete tinejdžerka (koju glumi kćerka Mia Trepleton) nalazi pod pritiskom društvenih medija.

Vinslet je rekla da želi da prepolovi svoju nagradu Bafta i da je podijeli sa svojom kćerkom Miom Trepleton, sa kojom je zajedno glumila u drami.

Višo je proglašen za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Ovo će boljeti" na dodjeli nagrada u nedjelju.

"Ja sam Rut" takođe je osvojila nagradu za najbolju dramu, objavio je "Times".

Susret britanske kraljice Elizabete II i malog medvjeda iz Perua u okviru proslave platinastog jubileja kraljice prošlog ljeta proglašen je za pobjednika u kategoriji nezaboravnih trenutaka.

"If I could cut this in half, I would give the other half to my daughter" Kate Winslet accepts her Leading Actress BAFTA!#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/x3tWx9k5Pw