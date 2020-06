Najavljena dodjela "Grammyja": Nove zvijezde ispisuju stranice istorije

Nekoliko umjetnika ima veliku šansu da ispiše nove stranice istorije ukoliko se održi ovogodišnja 63. dodjela nagrada "Grammy". Organizacija najprestižnijih muzičkih nagrada je još u fazi pripreme i konačan datum dodjele još nije poznat zbog pandemije virusa korona.

Ipak, ukoliko se dodjela održi, pjevačica Bili Ajliš ima šansu da osvoji najveća priznanja za album i pjesmu godine za izdanje "Everything I Wanted". Mlada pjevačica je prošle godine osvojila ove dvije nagrade za ostvarenje "Bad Guy". Ukoliko osvoji ponovo istu nagradu, oboriće rekord sastava "U2", koji je star skoro dvije decenije.

Rep senzacija Post Malone bi mogao dobiti treću nominaciju za album godine. Ukoliko se to desi, Malone će biti treći izvođač u istoriji "Grammy" nagrada koji je u finalu bio tri puta zaredom. Dosadašnje rekorde u ovoj katergoriji drže legende poput Frenka Sinatre, Roberta Flaka i Stiva Vinvuda.

Pop zvijezda Hari Stajls ima velike šanse da ove godine dobije prvi put nominaciju za najbolji album i najbolji singl. Ovo bi mogla biti njegova prva nominacija u ovim kategorijama kao solo umjetnika, jer od raspada sastava "One Direction" niko od članova nije došao do "Grammy" nominacije.

U slučaju da diva pop muzike Bijons dobije nominaciju za album godine za ostvarenje "Savage", to će joj biti ukupno šesta nominacija u ovoj kategoriji. Tim uspjehom će se izjednačiti s legendarnom Barbrom Strajsend, koja ima najviše nominacija u kategoriji samostalnog singla ženskog umjetnika. Ono što je zanimljivo za ove dvije umjetnice je činjenica da ni Bijons ni Barbra nisu nikada osvojile nagrade. Barbra Strajsend je imala čuveni solo hit urađen u saradnji s Nilom Dajmondom "You Don't Bring Me Flowers", dok će Bijons za titulu najbolje nastupiti sa singlom "Crazy in Love", kojeg je snimila s reperom Džej Zijem.

Grupa "Highwomen", sastavljena od najvećih solo izvođača, takmičiće se u kategoriji za najbolji album benda. Sve četiri članice ovog sastava, Brendi Karlajl, Natali Hembi, Moris i Amanda Šajers su osvojile "Grammy" nagrade u svojim solo karijerama. Ukoliko ih proglase za najbolje, ovo će biti tek drugi put da ženski bend osvoji tu nagradu. Posljednji put se to desilo prije 33 godine, kada su titulu najboljih odnijele Doli Parton, Linda Ronstad i Emi Haris.

Novi album Ledi Gage "Chromatica" bi takođe mogao da osvoji nominaciju u kategoriji album godine. Gaga je ranije osvajala nominacije za albume "The Fame" (2009), "The Fame Monster" (2010) i "Born This Way" (2011). Ukoliko osvoji i četvrtu nominaciju biće druga pop zvijezda s ovim brojem nominacija. Prvo mjesto još drži Barbra Strajsend, koja u svojoj karijeri ima ukupno šest "Grammy" nominacija za samostalne albume.