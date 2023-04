Najavljena postava na filmskom festivalu u Kanu

Rekordnih šest režiserki takmičiće se za Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu u maju, najavili su organizatori, a 76. izdanje obećava da će biti uzbudljivo ko je ko od holivudskih A-listera i filmskih veterana.

"Grad Asteroid" Vesa Andersona sam će dovesti plejadu zvijezda na crveni tepih, uključujući Toma Henksa, Margo Robi i Skarlet Johanson.

Takmiči se među 19 filmova za glavnu nagradu Zlatnu palmu kada se festival vrati na francusku Azurnu obalu od 16. do 27. maja.

Prisutnost šest režiserki, uključujući Italijanku Alis Rorvaher i debi senegalske rediteljke Ramate-Tulaje Si, nadmašuje prošlogodišnji rekord od pet.

Natali Portman i Džulijen Mure biće prisutne u maju i decembru - još jednom impresivnom dvostrukom filmu redatelja Toda Hejnsa, čija je lezbo-drama "Kerol" osvojila zajedničku glumačku nagradu za Kejt Blanšet i Runi Maru na festivalu 2015. godine.

