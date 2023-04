Najavljeno snimanje tri nova igrana filma iz serijala "Ratovi zvijezda"

​Filmska kuća Lukasfilm najavila je snimanje tri nova igrana filma iz serijala "Ratovi zvijezda", a vijest o tome saopštila je predsjednica Lukasfilma Ketlin Kenedi prvog dana trodnevne konvencije u čast "Ratova zvijezda", koja se održava u Londonu.

Filmove će režirati Džejms Mangold, Dejv Filoni i Šarmin Obeid-Činoj, a Kenedi je troje filmskih stvaralaca izvela na binu tokom najave novih nastavaka popularnog serijala, prenosi Glas Amerike.

Film Džejmsa Mangolda vraća se u rane dane džedaja. Filonijev će biti posvećen "novoj republici" i zaokružiće povezane priče koje su ispričane u Diznijevim serijama "Mandalorian", "Knjiga Bobe Feta", "Asoka" i drugim.

Film Šarmin Obeid-Činoj fokusiraće se na događaje poslije onih opisanih u "Usponu Skajvokera", a Dejzi Ridli se vraća u ulozi junakinje Rej, koja gradi novi red džedaja. Mangold je reditelj "Logana" - desetog filma iz serijala X-Men, a takođe je režirao i novo, peto izdanje "Indijane Džons" (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Filoni je autor Mandaloriana i Asoke, a Obaid-Činoj, kanadska rediteljka, novinarka i aktivistkinja režirala je ""Gospođicu Marvel" i Oskarom nagrađeni kratki dokumentarni film "Saving Face."