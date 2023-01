Najbolji film u 2022. godini drama "Aftersun"

Najbolji film prema ocjeni "Metacritica" za prošlu godinu je drama iz 2022. godine "Aftersun", koju je napisala i režirala Šarlot Vels, a u kojoj glume Pol Meskal, Frenki Korio i Selia Rovlson Hal.

"Metacritic", veb-stranica koja objedinjuje kritike filmova, TV emisija, muzike, knjiga i video-igara. Naime, njihov spisak, na kojem se nalazi 50 najbolje ocijenjenih filmova u 2022. godini, uključuje samo filmove koji su dobili najmanje sedam recenzija profesionalnih kritičara.

"Prema ocjenama kritičara, to je rijedak film koji ostaje u vašim mislima i nakon posljednjeg kadra", navodi se na "Metacriticu".

Naime, riječ je o dirljivoj i potresnoj priči o kompleksnom odnosu oca i kćerke i njihovom posljednjem zajedničkom odmoru. Radnja filma prati emotivno i nostalgično putovanje djevojke Sofi, koja se prisjeća ljetovanja sa svojim ocem kada je imala 11 godina. Tridesetogodišnji otac Kalum prolazi kroz težak period, noseći se istovremeno s odrastanjem i bitnim godinama svoje kćerke koju ne viđa često.

Inače, "Aftersun" je jedan od ovogodišnjih favorita za nominaciju za "Oscara". Nakon "Aftersuna", na listi najboljih filmova, prema ocjenama na "Metacriticu", našli su se: "Tžr", "No Bears", "All the Beauty and the Bloodshed", "The Worst Person in the World", "Hit the Road", "Great Freedom", "Mr. Bachmann and His Class", "The Quiet Girl", "Return to Seoul"...