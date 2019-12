Najbolji i najgori "Disneyjevi" filmovi u svakoj deceniji

Zabavni medijski gigant "Disney" objavljuje filmove još od 1938. godine, kada se pojavila "Snježana i sedam patuljaka", i od te 1938. do danas objavio je desetine filmova širom svijeta, od kojih su nastale neke od najboljih franšiza svih vremena.

Svake godine "Disney" objavi ostvarenja koja kritika rado prihvati, međutim postoje i oni koji ne prođu tako dobro u očima javnosti.

Hitovi kao što su "Marvel" ili "Ratovi zvijezda" unaprijed imaju tendenciju da zarade velike simpatije publike, ali ipak se ne mogu porediti s animiranim ostvarenjima koja donose najviše profita kompaniji "Disney".

1940-1950.

Najgori "Pjesme sa juga"

Kritika 45%

Publika 72%

Kritika je rekla: Film je sve kao što je bio Holivud četrdesetih godina. S druge strane, magazin "Los Angeles Times" je ovo ostvarenje opisao kao jedan od "Disneyjevih" najvećih promašaja i kao prvi film koji je prikazao rasističke stereotipe.

Najbolji "Pinokio"

Kritika 100%

Publika 75%

Kritika je rekla: Novinari i kritičari časopisa "New York Times" su rekli da je ovo i danas najbolji film kojeg je "Disney" napravio i da će to i ostati još dugo vremena.

1950-1960.

Najgori "The Shaggy Dog"

Kritika: 67%

Publika: 48%

Kritika je rekla: "Time" magazin je ovo ostvarenje opisao kao jako loš pokušaj "Disneyja" da napravi komediju. Film nema nikakve humoristične scene i na trenutke je dosadan.

Najbolji "Dejvi Kroket: Kralj divljine"

Kritika: 100%

Publika: 78%

Kritika je rekla: "Disney" je ovom biografskom dramom podstaknuo veliki broj mladih ljudi da se posveti prirodi, a takođe je naveo i veliki broj starijih gledalaca da se upute u divljinu na odmor. (Maclean's Magazine)

1960-1970.

Najgori "Bejb u zemlji igračaka"

Kritika: 36%

Publika: 60%

Kritika je rekla: Akcija koja nudi sve osim akcije. Mlaka i dosadna radnja tokom cijelog filma. (Comon sense media)

Najbolji "Meri Popins"

Kritika: 100%

Publika: 86%

Kritika je rekla: "Meri Popins" je film koji je mnogo više od samog filma. To je trijumf individualnih doprinosa, pisalo je u magazinu "Hollywood Reporter".

1970-1980.

Najgori "Crna rupa"

Kritika: 40%

Publika 45%

Kritika je rekla: U pitanju je elegantan, ali nezanimljiv film u kojem dominiraju dosadni glavni likovi. (eFilmCritic.com)

Najbolji "Velike avanture Vinija Pua"

Kritika: 100%

Publika: 88%

Kritika je rekla: "Disney" je napravio mnogo filmova, ali nijedan koji tako divno kombinuje veći broj kratkih priča u jedno ostvarenje. (Family Home Theater)

1980-1990.

Najgori "Hauard patak"

Kritika: 15%

Publika: 38%

Kritika je rekla: Ovo ostvarenje predstavlja glavnog lika koji izgleda previše strašno za djecu, a s druge strane previše neuvjerljivo za odrasle.

Najbolji "Ko je smjestio Rodžeru zecu"

Kritika: 97%

Publika: 84%

Kritika je rekla: U pitanju je maestralno ostvarenje koje će zadovoljiti i najosjetljivije ukuse, te je svakako za svaku preporuku. (The Orlando Sentinel)

1990-2000.

Najgori "Veliki zeleni"

Kritika: 0%

Publika: 46%

Kritika je rekla: "Veliki zeleni" je najgore i najočajnije ostvarenje u kojem su specijalni efekti jako loše urađeni te uopšte nije vrijedan gledanja (The Austin Chronicle)

Najbolji "Priča o igračkama"

Kritika: 100%

Publika: 92%

Kritika je rekla: Rivalstvo između Vudija kauboja i Baza svemirca je prikazano kao odlična priča za svaku porodicu i u ovom smislu dajemo filmu najviše ocjene. (Guardian)

2000-2010.

Najgori "Stari psi"

Kritika: 5%

Publika: 44%

Kritika je rekla: Hladna i loša drama koja nije mogla ništa da ponudi. U "Starim psima" se ne zna ko je ko i samo je napravljena da bi ljudi imali šta da rade. Poštedite djecu ovog filma. (ComingSoon.net)

Najbolji "Potraga za Nemom"

Kritika: 99%

Publika: 86%

Kritika je rekla: "Potraga za Nemom" nudi mnogo uzbuđenja i humora i dokazuje da film može biti umjetnost bez predznaka umjetnički film. (The London Evening Standard)

2010-2020.

Najgori "Need for Speed"

Kritika: 22%

Publika: 57%

Kritika je rekla: Nikad ne biste pomislili da bi film naziva "Need for Speed" bio tako spor. (The Hollywood Reporter)

Najbolji "Inside Out"

Kritika: 98%

Publika: 89%

Kritika je rekla: Film koji će vas svojom radnjom povesti u magičnu laboratoriju iza duge. (The New Yorker)