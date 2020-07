Najpopularniji filmovi Netflixa: "Izvlačenje" bez konkurencije na vrhu

Striming servis "Netflix", koji je dosad strogo čuvao podatke o emitovanju svojih filmova, otkrio je navike svojih gledalaca i predstavio listu najgledanijih ostvarenja u protekloj godini. Ove nedjelje predstavljeno je nekoliko filmova koji su dobili najviše pažnje gledalaca, a upravo ova statistika je otkrila više o navikama pretplatnika ovog striming servisa.

"Izvlačenje" (99 miliona gledalaca)

Ostvarenje koje u glavnoj ulozi ima velikana Holivuda Krisa Hemsvorta je neprikosnoveni pobjednik najgledanijih filmova. Zbog sjajne kritike koju je ovaj film dobio, tvorci su već najavili nastavak. Radnja prati plaćenika s crnog tržišta, a ostvarenje je lansirano 24. aprila. Kako su svjetske kino-blagajne bile zaključane tokom ovog perioda, broj pretplatnika striming servisa je rapidno porastao, a akcioni triler s velikom zvijezdom Holivuda dostigao je broj od 99 miliona gledalaca širom svijeta. Ovo je takođe veliki uspjeh za Krisa Hemsvorta, koji je nakon završetka snimanja ostvarenja "Osvetnici" imao niz propalih uloga u filmovima kao što su "Ljudi u crnom" i "Loša vremena u hotelu El Rojale".

"Kutija za ptice" (89 miliona gledalaca)

"Kutija za ptice" bila je prvi blokbaster iz "Netflix" produkcije. Zahvaljujući ovom ostvarenju lansirano je na milione mimova na internetu. Kada je objavljen 2018. godine "Netflix" je mjerio gledanost tako što je 70% filma moralo biti emitovano na jednom uređaju da bi se smatralo da je on pogledan. To nije bio slučaj s filmom "Izvlačenje", zbog čega mnogi smatraju da je on gledaniji od Hemsvortovog akcionog trilera. Osim velike gledanosti, film je postao i svojevrsni pop fenomen samo nekoliko nedjelja nakon premijere. Tvorci filma su dobro odlučili o datumu premijere jer je emitovan u periodu Božića, a Sandra Bulok u glavnoj ulozi je doprinijela da ovo ostvarenje bude jedno od najgledanijih.

"Spenser Confidential" (85 miliona gledalaca)

Film je objavljen 6. marta, svega nekoliko dana prije nego što su započeli karantini širom svijeta. Novi hit Marka Valberga je došao u čudno vrijeme za sedmu umjetnost, a prikazao je visokooktansku adrenalinsku akciju koja je nedostajala gledaocima na velikom platnu. Film u početku nije naišao na najbolje kritike zbog kvaliteta produkcije, a mnogi su smatrali da nikada ne bi ni dospio na velika platna, te da je to film samo za televiziju. Ipak, ovaj loš kvalitet nije uticao na brojke gledanosti, jer je privukao veliki broj pretplatnika.