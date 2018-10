Najpoznatije uloge Milene Dravić

Milena Dravić, jedna od najpoznatijih srpskih glumica i dobitnica najprestižnijih nagrada u svijetu filma, preminula je sinoć u 79. godini života.

Glumila je u više od 100 filmskih ostvarenja, a mi vas podsjećamo na neke od najpoznatijih.

Sekula se opet ženi

Sekula se opet ženi je jugoslovenski film iz 1991. godine. Režirao ga je Dragoslav Lazić, a scenario je napisao Jovan Janićijević Burduš.

Milena Dravić igra ulogu Sojke iz Mezgraje.

Radnja:

Poslije niza promašenih brakova i neuzvraćenih ljubavi, a brda djece, koja su sva ostala kod njega, Sekula rješava da promijeni život i da se uozbilji, ali izgleda da je za to kasno, a iskušenja su sve veća.

Ljubavni život Budimira Trajkovića

U ovom filmskom ostvarenju iz 1977. godine, Milena Dravić igra ulogu Lepe Trajković. Fil je režirao Dejan Karaklaić.

Radnja

Porodica Trajković gradi mostove. To je činio deda, zatim sin, a očekuje se i od unuka Budimira. Za njega su, međutim, mostovi prokletstvo, jer se porodica stalno seli od mjesta do mjesta, što ometa njegov ljubavni život, koji već vode njegovi drugovi. U jednom pokušaju porodice da se skrasi, momčić doživljava, prvi put, potpunu ljubav koja mu pomaže da sasvim odraste i donese odluku kada se pred porodicom Trajković pojavi sljedeći most.

Moj tata na određeno vrijeme

U jugoslovenskom ostvarenju iz 1982. godine, Milena Dravić utjelovila je ulogu Svjetlane Milanović.

Film je režirao Milan Jelić, a pored Milene Dravić glumačku postavu čine još ljubiša Samardžić i Nikola Kojo.

Radnja

Samohrana majka Svetlana, njen dvanaestogodišnji sin i vječito privremeno zaposleni Siniša zapadaju i dalje u razne neprilike. Siniša se najzad odluči da zaprosi Svetlanu, ali se upravo tada vraća njen bivši muž. Dok Siniša, u potrazi za stalnim poslom, pretjeruje u revnosti kod zavodljive članice komisije, muž nagovara Svetlanu da obnove zajednički život, nudeći joj bogatstvo i putovanja. Odnosi se zapliću sve do srećnog završetka koji ipak nije lišen novih zabuna.

Policajac sa Petlovog brda

Još jedna uloga koju je odigrala sa Ljubišom Samardžićem.

Televizijska serija koja je i danas omiljena kako među starijom populacijom tako i među mlađim generacijama.

Snimana je 1992-1993 godine u režiji Mihaila Vukobratića , a Mileni Dravić pripala je glavna ženska uloga Vere.

Serija ima dvanaest epizoda.

Radnja

Policijski inspektor Boško Simić, ima petoro djece i četiri žene. Spretan u akcijama, neobičan otac i „majka“ svojoj djeci, neponovljiv svojim bivšim i budućim ženama. Sve njegove bivše supruge su vrlo uspješne poslovne žene, a njihove karijere ne ostavljaju nimalo vremena za porodični život, dok Boško sa svojom djecom živi u kući na Petlovom brdu. Vremenom njegov profesionalni život trpi jer njegov šef ne želi da toleriše stalna zakašnjenja i izostajanje sa posla. Život njegove neobične porodice pun je komičnih situacija, ali porodična ljubav pomaže da se uvijek i iz svake situacije pronađe najbolji izlaz.

Lud, zbunjen, normalan

Humoristična serija koja je oborila u još uvijek obara sve rekorde gledanosti.

Počela je sa emitovanjem 2007. godine, a još uvijek se snimaju nove epizode.

Milena Dravićglumi Spomenku Vihorac.

Seriju je režirao Elmir Jukić.

Radnja

Prati uzbudljivi i komičan život tri generacije porodice Fazlinović.

Tu su svakako još mnogobrojne uloge poput onih u filmovima Kozara, Nije lako sa muškarcima, Zona Zamfirova i mnogi drugi.