Najveće svađe na srpskoj glumačkoj sceni, pucala prijateljstva, kumstva...

Zbog nesuglasica u srpskoj kinematografiji pucala su kumstva i prijateljstva, odbijale se uloge, a neke kolege decenijama nisu pričale. Iako na malim ekranima djeluje kao da je između glumačkih parova sve idealno, situacija u stvarnom životu nekada može biti veoma drugačija.

Javnosti je danas dobro poznata činjenica da Paja i Jare nisu razgovarali tokom snimanja "Kamiondžija", ali u vrijeme kada je ta infomacija isplivala u javost, niko nije mogao da povjeruje. Dok su njih dvojica bili nerazdvojni prijatelji u "Kamiondžijama", glumci Pavle Vuisić i Miodrag Petrović Čkalja nikako nisu mogli da nađu zajednički jezik.

Ova dva velikana jugoslovenske kinematografije su u kadru su djelovali nevjerovatno saglasno i prisno, ali na setu je bilo malo drugačije od onoga što je prezentovano na ekranu. Naime, tokom snimanja "Kamiondžija" gotovo da nisu ni govorili, ali nisu dozvolili da se to osjeti u njihovom radu.

Čkalja je bio veliki perfekcionista, te je želio da do najsitnijeg detalja da osmisli svaki kadar. Sa druge strane, Pavle je glumio onako kako je mislio da treba da glumi.

"Čkalja je stopostotni glumac i do krajnjih granica je išao u svojoj glumi. Pavle uopšte nije bio glumac. Znao je reći: 'Ja se samo ponašam'. I istina je - celog se života ponašao", rekla je Mirjana Vujisić, Pavlova supruga novinaru Aleksandru Đuričiću u knjizi "Posle fajronta".

Kada je Televizija Beograd željela da snimi nastavak "Kamiondžije opet voze", Vuisić nije htio ni da čuje. Prvi put je prihvatio samo da pokaže šta je gluma, ali drugi put nije dolazilo u obzir.

"Ubeđivali su ga godinu. Kako sam ja u tom trenutku počela da gradim imanje, koje se i njemu dopalo, premerio je plac, izračunao koliko će koštati ograda i tražio honorar od 110.000 dinara. Producenti su poludeli jer je maksimalni honorar za glavne glumce iznosio 12.000 i nije postojala zakonska mogućnost da mu daju više. Samo je odmahnuo rukom. Onda su oni pronašli način da naprave videokasete koje će se prodavati gastarbajterima i osigurali mu traženi novac", kazala je Mirjana Vujisić.

Ali, Pavle je imao novi zahtjev, da i Čkalji mora da se podigne honorar bar na 50.000. Tako je snimljen nastavak "Kamiondžija".

Pavle Vuisić nije bio jedini glumac s kojim je Čkalja bio u svađi. Naime, glumac Božidar - Bole Stošić je jednom prilikom izjavio da nije zaigrao u seriji "Bolji život" isključivo zbog svađe s Miodragom Petrovićem Čkaljom.

"U 'Boljem životu' me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje, a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", rekao je on jednom prilikom.

"On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Svi su u njemu videli Čkalju s malih ekrana" rekao je tada Bole.

Bata Stojković i Pavle Vuisić su u legendarnim filmovima "Maratonci trče počasni krug" i "Ko to tamo peva" igrali rame uz rame. Međutim, po Beogradu se kružile priče da se ove glumačke legende van ekrana uopšte ne podnose, te je čak postojala i priča da je Pavle Vusić udario Batu Živojinovića svom snagom daskom po glavi na snimanju "Maratonaca".

"Bilo je svašta između njih, ali ništa negativno. U 'Maratoncima' kada su snimali scenu u kojoj ga Pavle udari daskom po glavi, dogodilo se to da ga je nenamerno, u ne znam kom ponavljanju, zaista i lupio iz sve snage. S druge strane, dok su radili 'Ko to tamo peva', Pavle mu je spasao život. Kadar u kome Bata pliva u mutnoj i ledenoj Tisi, bezbroj puta je ponavljan. On bi otplivao do sredine reke, a Boža Nikolić ga je snimao pri povratku ka obali. Pošto je bilo hladno, jedva su pronašli gumeno odelo u koje je Bata moga da uđe. Od silnog napora zbog plivanja kroz mulj do kolena, njemu je pozlilo, jer ga je odelo gušilo. Tada je Pavle uskočio u vodu, izvadio nož i presekao to gumeno odelo kako bi Bata došao do vazduha. Glumci su između sebe uvek imali razne šale, niko se nije ljutio i nije bilo svađa. Podžapaju se, jedni drugima svašta kažu, ali to nije proizlazilo iz mržnje, već iz vruće atmosfere. Malo popiju, sporečkaju se i posle kao da ništa nije bilo" rekla je 2015. godine Olga, Batina supruga i tako demantovala priče o njihovom sukobu.

Sukob između Seke Sablić i Bore Todorovića izbio je tokom snimanja filma "Maratonci trče počasni krug". Kako se šuškalo, problem je bio u erotskim scenama između njihovih likova, Đenke i Kristine.

Navodno je Bora umjesto simulacije seksa, prešao granicu koja se u takvim scenama poštuje i "prepustio se situaciji" i dopustio sebi nešto što nije bilo predviđeno scenariom. To je naljutilo Seku toliko da, umalo nije nastavila snimanje.

Nisu razgovarali 30 godina, a pomirili su se malo prije njegove smrti.

I danas prepričavaju svađe Eve Ras i Žiže Stojanović. Njih dvije su se toliko svađale da je Žiža, kako se spekuliše, u jednom trenutku tražila da Eva napusti seriju "Srećni ljudi".

"Ma kakva Žiža! Neću o njoj da pričam! Celog života sam je izbegavala. A morala sam sa njom da igram u seriji 'Srećni ljudi'. Ma ona je toliko puna sebe da ni ne zna ko je Eva Ras. Kažem vam, neću o njoj", rekla je Eva za Skandal jednom prilikom.

Emir Kusturica i Goran Bregović već godinama unazad ne razgovaraju. Njih dvojica su čak i kumovali jedan drugom, a svađa je izbila tokom saradnje na filmu "Arizona drim".

"Što se mene tiče, Brega je završena priča. Prekinuli smo svaki kontakt kada me je prevario za muziku u filmu 'Arizona drim'. Platio sam mu da napiše muziku, a on mi je podmetnuo jednu korzikansku, jevrejsku pesmu. Tako je on kod mene zarađivao. Još me je i obrukao kod Igija Popa", razjasnio je Kusturica jednom prilikom.

Gorana Bregovića je tužio francuski muzičar Enriko Masijase, te je morao da plati odštetu od milion evra. Pesmu je, inače, u filmu izveo Igi Pop, ni sam ne znajući da je riječ o plagijatu. Emir Kusturica je zbog toga prekinuo prijateljstvo sa Bregovićem.

Boris Dvornik i Velimir Bata Živojinović, ikone partizanskog filma, počele su da se druže jako mladi. Svi koji su ih znali govorili su da je to prijateljstvo posebno, ali izgleda da nije bilo tako. Njihovo prijateljstvo nije preživjelo ratne devedesete.

Dvornik je bio na izbornoj listi HDZ-a, a Živojinović na izbornoj listi Miloševićeve Socijalističke partije Srbije. Sukob između njih postao je javan kada je hrvatski glumac uputio otvoreno pismo Živojinoviću u kojem je podsjetio na njihovo prijateljstvo i zgrozio se što je Živojinović stao na stranu Miloševića.

"Snimali smo i poubijali Nijemaca više nego Druga dalmatinska. Tukli smo se na svim terenima u ovoj našoj zemlji. Ljudi su nas volili, poštovali, bili smo tandem za uzor starima i mladima. Siti se Brijuna, Bato, i pokojnoga Tita. Više od svih nas glumaca bio si njegov gost. Čak si s njime bio na ti, ja mislim. Nitko od nas nije ga tako dobro poznavao kao ti, a čini mi se da nikoga od nas glumaca nije tako volio kao tebe. Sad si ga najednom okrivio za stradanje Srba... Takvim postupcima pljuješ sam sebi u lice", napisao je Dvornik u tom pismu.

Bata je imao svoje sumnje da li je to pismo zaista napisao Boris Dvornik, ali rekao i kako su pomenute njegove riječi loše protumačene i da on nikada nije pozvao ni na rat, ni na ubijanje Hrvata.

Prvi put nakon rata Dvornik i Živojinović su se čuli telefonom 2004. godine. Njihovo veliko javno pomirenje dogodilo se 2006. godine kada je Dvornik razgovarao sa Živojnovićem, koji je u bolnici u Beogradu čekao na operaciju srca. Samo godinu dana kasnije prijateljstvo je ponovo puklo kada se Bata ponovno aktivirao u Socijalističkoj partiji Srbije.

Dvornik je umro, a Bata mu nije otišao na sahranu. Živojinović je umro 2016. godine.

Sukob između producenta i glumca Gorana Šušljika i reditelja Miloša Avramovića, nastao je zbog filma "Južni vetar".

Avramović je čak protiv Šušljika podnio krivičnu prijavu da je potrošio oko tri i po miliona dinara za izviđanje lokacija za potrebe snimanja ovog filma.

Avramovićevoj tužbi protiv Šušljika pridružio se i Filmski centar Srbije, dok je Goran ove navode demantovao.

"Nisam učinio ništa od onoga za šta sam tužen, niti sam oteo, niti nešto protivzakonito uradio, a niz ugovora je prekršeno u realizaciji filma 'Južni vetar'", rekao je Šušljik.

Jedna od posljednjih svađa u srpskoj kinematografiji je nastala između Dragana Bjelogrlića koji je dao otkaz scenaristi serije "Senke nad Balkanom".

Međutim, samo dan kasnije otkako je ova informacija isplivala u javnost, oglasio se scenarista Vladimir Kecmanović i objavio da je sam napustio projekat. Kao razlog je naveo "nepoštovanje autorskih prava" u drugoj seriji, projektu "Žigosani u reketu".

