Nakon filma stiže i dokumentarac o Dženifer Lopez

Na Prime Video uskoro stiže još jedan dokumentarac o pjevačici i glumici Dženifer Lopez.

Dokumentarni film pod nazivom The Greatest Love Story Never Told nastao je u režiji Džejsona Berga te prikazuje važne i vrlo ranjive trenutke u njezinom životu. Prikazivanje dokumentarnog filma počinje 27. oktobra.

U opisu dokumentarca ispod trailera piše da The Greatest Love Story Never Told prati Dženifer Lopez dok se okušava u svom najhrabrijem projektu dosad. Zvijezda samostalno producira novi album i kinematografski original koji istražuje njezino dvadesetogodišnje putovanje.

Intiman i osnažujući, dokumentarac pruža pristup Dženiferinim ličnim trenucima dok naporno radi na povratku svog narativa kroz stvaranje filma This Is Me...Now: A Love Story.

Od intervjua s njenim najužim krugom porodice i prijatelja, uključujući producentske partnere i dugogodišnje saradnike, do iskrenih trenutaka kod kuće, ovo je ranjivi portret ikone koja je sve stavila na kocku i otkrila novopronađenu odlučnost u samoprihvatanju i ljubavi.

Nakon što je objavljen trailer u komentarima su se javili mnogi ljudi koje je najava dokumentarca oduševila. Neki od njih istaknuli su da im se jako svidio njezin najnoviji film This is Me... Now: A Love Story, koji je posvetila svom suprugu Benu Afleku.

"Ona je takva inspiracija", "Nedavno sam pogledala film i ne mogu dočekati vidjeti dokumentarac", "Gledajući film i slušajući njen novi album, shvaćam koliko je daleko stigla i kolika je umjetnica. Ona je prekrasna duša", "J.Lo nikada ne razočara, njezina sposobnost da inspirira ljude poput mene je nevjerovatna", "Kakva snažna žena, skidam joj kapu", "Novi album i film su joj odlični, vjerujem da će takav biti i dokumentarac", pisali su ljudi u komentarima.

(Index.hr)

