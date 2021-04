Nakon šest sezona, serija Peaky Blinders se seli na veliko platno

Tvorac serije Peaky Blinders Stiven Najt potvrdio je da će se hit BBC-jeva kriminalna drama zaključiti filmom nakon završne sezone TV serije.

Nedavno je Najt rekao kako će nadolazeća šesta sezona biti posljednja, ali je kazao kako će se "priča nastaviti u drugom obliku". Sada je za Deadline potvrdio: "Moj plan od početka je bio da Blinderse završim filmom. To će se dogoditi", dodao je. Objasnio je da je "kovid promijenio naše planove", ali nije obrazložio na koji način.

Posljednja sezona ove BBC TV serije nastavila je sa snimanjem nakon što su je pogodila produkcijska kašnjenja povezana s kovidom. Nedavno je Najt najavio da će se serija "vratiti s praskom" i upozorio obožavatelje da će se mafijaši u šestoj sezoni suočiti s "ekstremnom opasnošću".

Najt je prethodno planirao sedmosezonsko prikazivanje drame koja je smještena u Birmingemu nakon Prvog svetskog rata.

"Moja ambicija je da napravim priču o životu porodice između dva rata", rekao je 2018. godine uoči pete sezone.

"Hteo sam sve to da završim prvom sirenom za vazdušnu opasnost koja se čula u Birmingemu 1939. godine. Treba mi još tri sezone da bismo stigli do te tačke."

Sada izgleda kao da bi film mogao da zamijeni njegov plan za sedmu sezonu. Najt, scenarista nominovan za Oskara, prethodno je otkrio da su mu "savjetovali" da priču porodice Šelbi odvede na veliko platno.

U šestoj sezoni serije, koja prati Tomija Šelbija i njegovu porodicu, Entoni Birn će se vratiti kao reditelj, a Nik Goding će producirati. Tomi Bulfin, izvršni producent za BBC, rekao je da je "vrlo uzbuđen" što je snimanje započelo i obećao "uistinu izvanrednu sezonu i prigodni ispraćaj koji će obradovati fanove". Dodao je da je "jako zahvalan svima na napornom trudu da se to ostvari".

Zvijezda serije County Lines Konrad Kan pridružio se glumačkoj postavi šeste sezone Peaky Blinders, potvrdio je BBC. Twitter nalog kriminalističke drame najavio je vijest o Kanovom kastingu, napisavši: "Oduševljeni smo što možemo poželjeti dobrodošlicu kandidatu za nagradu @BAFTA #EERisingStar Konradu Kanu u šestu sezonu serije #PeakyBlinders".

Dvadesetjednogodišnji glumac ranije je bio nominovan za BAFTA nagradu EE Rising Star, poput Kingslija Ben-Adira (One Night in Miami), Morfida Klarka (Saint Maud), Buki Bakraj (Rocks) i Sopea Dirisua (Njegova kuća). Osim u kriminalističkoj drami County Lines iz 2019. godine, Kan se pojavio i u filmu The Huntsman: Winter’s War i serijama Black Mirror i Baptiste.

Produkcijski tim razvio je sveobuhvatne sigurnosne protokole kako bi osigurao da će serija biti snimljena odgovorno i u skladu s vladinim smjernicama tokom trajanja pandemije kovid 19. Izvršna producentkinja Karin Mandabah rekla je da je "sigurnost naše glumačke ekipe i tima uvijek naš prioritet" te da su "marljivo radili" na sigurnom povratku u produkciju otkako je zaustavljeno snimanje prošlog marta.

"Hvala svim obožavateljima Peaky-ja koji su bili tako nepokolebljivo podržavajući i strpljivi", dodala je. Serija Peaky Blinders, u kojoj glumi Kilijan Marfi, prvi je put emitovana na kanalu BBC Two prije osam godina uz visoke ocjene kritike. Rejting je brzo porastao s preko dva miliona za prvu sezonu na preko četiri miliona u sezoni četiri, a dalju popularnost pronašla je na Netflixu.

Peta sezona se prebacila na kanal BBC One 2019. godine, postigavši ​​više od pet miliona gledanja. Tokom trajanja serije, uslijedilo je mnoštvo nagrada, uključujući NTA, za koje glasa javnost, i Baftu za najbolju dramsku seriju u 2018. godini. Serija je postala toliko poznata da je u avgustu 2020. Pragmatic play objavio da je pustio slot igru po imenu "Peaky Blinders" koju možete igrati u Meridian Online Kazinu.

Peaky Blinders je serija čiji nastavak svi željno isčekujemo, a s obzirom da se radi o posljednjoj sezoni, nema sumnje da će biti spektakularna. Kada uzmemo u obzir sve što smo vidjeli kroz ovu seriju i sve što nas čeka, vjerujemo i da će fimska verzija ove serije biti nezaboravna.

Iako još uvijek nije jasno kada se može očekivati film u biskopima, to je nešto što svakako treba biti na listi prioriteta u mjesecima koji su pred nama.

(B92.net)