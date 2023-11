Napoleon sutra dolazi i u bh. kina i bioskope

Sutra, 23. novembra, u BH kina i bioskope nam napokon dolazi dugo očekivani istorijski spektakl o usponu i padu jedne od najvažnijih istorijskih ličnosti – cara Napoleona Bonapartea. Prema nekima državni inovator i vojni genije, a prema nekima kontraverzni tiranin i beskrupulozni diktator, niko ne može poreći uticaj koji je Napoleon imao na modernu istoriju Europe.

Film je 15. novembra imao svjetsku premijeru u Parizu, francuskoj prijestolnici, gdje se ekipa filma napokon mogla pridružiti promociji nakon uspješnog završetka glumačkog štrajka. Vanessa Kirby, koja u filmu igra caricu Josephine, izjavila je kako je ulogu temeljila na nekoliko različitih istorijskih prikaza neobične francuske aristokratkinje, a Joaquin Phoenix bio je iznenađujuće tih i povučen, gotovo kao da mu je i dalje lik Napoleona još negdje u podsvijesti.

Dva dana kasnije, 17. novembra, Napoleon je imao međunarodnu premijeru u Londonu, gdje se Kirby i Phoenixu pridružio i nesvakidašnji gost – Jean-Christophe, potomak Napoleonovog mlađeg brata, i njegova žena Olympia.

A 20. novembra, film je imao gala premijeru i u Madridu, gdje su se pojavili i pravi konjanici u prigodnim vojnim uniformama! Premijera filma održala se u Muzeju Prado, jednom od najbogatijih i najvažnijih španskih muzeja umjetnina, u kojem se nalazi i remek djelo slikara Francisca Goye koja prikazuje otpor Španaca protiv Napoleonove okupacije 1808. godine.

Trailer filma pokazuje ambicioznost i opseg Ridleya Scotta prilikom režiranja prizora pobune, koronacije i masovnih bitaka te još više daje uvid u nestabilnu, nesvakidašnju ličnost čovjeka koji je iz ničega postao Car. Film prati Napoleonov uspon do carske moći kroz njegovu turbulentnu vezu s njegovom voljenom caricom Josephine, vizionarske ratne kampanje i okrutne taktike protiv političkih neprijatelja…

Iako već u 85. godini života, Fenomenalni Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Thelma i Louise, Gladijator, Hannibal, Pad crnog jastreba, Američki gangster, Marsovac, The Last Duel, nadolazeći Gladijator 2) reditelj je ovog filma, a tko može biti bolji odabir za kontradiktornu i kontroverznu megalomansku ličnost nego Oskarovac Joaquin Phoenix (car Komod iz Gladijatora, Znakovi, Walk the Line, Her, Joker). Njegovu neprežaljenu najveću ljubav Josephine glumi Vannesa Kirby (filmski serijali Nemoguća misija, Brzi i žestoki, serija Kruna).

Sutra, 23. novembra, u sva BH kina i bioskope u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH dolazi Napoleon, epski istorijski spektakl sa fenomenalnom filmskom ekipom i detaljno režiranim spektakularnim scenama bitaka kojih je čak šest u filmu, od opsade Toulona 1793. na kojoj se časnik Napoleon dokazao do bitke kod Waterlooa 1815 na kojoj je car Napoleon doživio finalni poraz. Požurite po ulaznice i budite među prvima koji će pogledati najveći kino spektakl ove godine!

