Nastasja Kinski danas u Beogradu

Glumica Nastasja Kinski stigla je u Beograd 3. marta kao gošća 51. izdanja Festa, gdje joj je uručena Nagrada Beogradski pobjednik za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji.

Dramskoj umjetnici, junakinji kultnih filmova i jednoj od najljepših glumica svih vremena, Jugoslovenska kinoteka dodijeliće Zlatni pečat, svoje najviše priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ova ceremonija zakazana je 4. marta u 18 sati, u sali "Makavejev", uoči projekcije digitalno restauriranog filma "Tesa" (1979) Romana Polanskog, romantične drame u kojoj je Nastasja Kinski ostvarila naslovnu ulogu, a koja se prikazuje u okvifru selekcije Fest klasik.

Nastasja Aglaja Kinski, legendarna glumica evropske i američke kinematografije, obilježila je jednu epohu. Rođena je u Berlinu 1961. godine kao kćerka slavnog glumca Klausa Kinskog i glumice Rut Brigite Tocki.

Iako je izgradila zavidnu karijeru, i smatra se filmskom ikonom, lijepa Nastasja nije imala baš lak život.

Roditelji su joj se razveli kada je imala sedam godina, a nakon desete godine oca je rijetko viđala.

S majkom je živjela u Minhenu, u jednoj komuni, a budući da su bile u lošoj finansijskoj situaciji, mlada Nastasja radila je razne poslove - od čistačice do trenera cirkuskih životinja. Kasnije se bavila modelingom, a s glumom je krenula već u ranoj mladosti.

Ulogu u filmu “Wrong Move” Vima Vendersa, gdje je prikazana u toplesu ostvarila je sa samo 15 godina, a prije nego što je napunila 18 snimala je golišave scene i u drugim filmovima. Kasnije je rekla da su je u filmskoj industriji iskoristili.

"Da sam imala nekog da me zaštiti ili da sam bila sigurnija u sebe, određene stvari nikad ne bih prihvatila. Recimo golotinju. Iznutra me to rastrzalo", rekla je u intervjuu za "W" magazin.

Kad je imala samo 15 godina, na jednoj zabavi je upoznala 30 godina starijeg reditelja Romana Polanskog, koji ju je pozvao da studira glumu u SAD-u, i ponudio joj ulogu u svom filmu "Tess". Taj je film, inače, 1981. bio nominovan za šest Oskara, uključujući i onaj za najbolji film, a osvojio je čak tri. Osim filma, puno je pažnje privukla i navodna veza mlađane glumice s tad već sredovječnim rediteljem, koju je on potvrdio, a ona porekla.

"Što se tiče Nastasje Kinski, bila je mlada i imali smo aferu", rekao je Polanski 1994. u intervjuu s Dajanom Sojer. Pet godina kasnije, na pitanje o njemu, Kinski je vezu porekla.

“Bilo je flerta. Mogao je da me zavede, ali nije. Imao je poštovanja prema meni”, rekla je glumica za "The Guardian".

1981. godine fotograf Ričard Avedon snimio je Kinski s pitonom obmotanim oko njenog golog tijela, a ta fotografija se pojavila u američkom "Vogu" u oktobru iste godine. Taj broj se brzo rasprodao, a to je potvrdilo njen status seks simbola. Imala je tad 20 godina.

Već je iduće godine glumila u filmu "One from the Heart" Frensisa Forda Kopole, a to je bio njen prvi film za američko tržište, a zatim i erotski horor film "Cat People". Nakon toga usledili su "Paris, Texas", "Moon in the Gutter", "Harem", "Torrents of Spring", "Exposed", "Maria’s Lovers" i "Revolution".

Devedesetih se pojavila u brojnim američkim filmovima poput "Terminal Velocity" gdje je glumila s Čarlijem Šinom, "One Night Stand", "Susan's Plan", "The Lost Son".

Njeni posljednji filmovi su bili "Island Empire" Dejvida Linča iz 2006. i "Sugar" 2013. Tri godine kasnije takmičila se u njemačkom plesnom šouu.

Nastasja ima troje djece iz tri različite veze. Svog prvog sina, Aljošu, rođenog 1984, dobila je s glumcem Vinsentom Spanom. Iste godine se udala za egipatskog filmskog producenta Ibrahima Mousu s kojim je dvije godine kasnije dobila kćerku Sonju. Razveli su se 1992. Nakon toga je do 1995. bila u vezi s muzičarem Kvinsijem Džounsom s kojim ima kćerku Keniju Kinski-Džouns, koja je ostvarila karijeru u modelingu, prenosi "Danas".